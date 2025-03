La magia del pattinaggio. Sfide tra piccoli campioni

Fine settimana con i campionati italiani giovanili di pattinaggio artistico su ghiaccio al Palaghiaccio di Fanano. Da oggi a domenica scenderanno in pista oltre 350 atleti, fra i quali, forse, ci sarà la nuova Carolina Kostner o la coppia che, tra qualche anno, potrebbe raccogliere l’eredità di Charlène Guignard e Marco Fabbri, campioni europei in carica nella danza.

Durante questa tre giorni si potranno ammirare tutte le specialità del pattinaggio di figura: artistico, danza e sincronizzato. L’organizzazione dell’evento è affidata alla Polisportiva Fanano dalla Federazione Italiana Sport Ghiaccio.

"Ospitare un evento così importante – commenta Cecilia Sargenti, vice presidente della Polisportiva Fanano - è per noi un grande onore e, al tempo stesso, una sfida. A conclusione del Memorial Stefano Zecchini, gara pienamente riuscita, ci ritroviamo subito impegnati nell’organizzazione di una seconda competizione ancora più importante: faremo ogni sforzo affinché le gare si svolgano in condizioni ideali.

Negli anni il movimento del pattinaggio di Fanano ha saputo conquistarsi un’importante credibilità sul piano nazionale, grazie al lavoro svolto dalla Polisportiva Fananese e a un palazzo del ghiaccio, unico in tutta la regione, che con il supporto del Comune è diventato sempre più moderno, accogliente ed efficiente sul piano del consumo energetico".

Per Andrea Dondi, presidente regionale del Coni: "Si tratta di una grande opportunità, che mi auguro – ha sottolineato - dia ulteriore spinta al movimento e alla crescita del turismo sportivo il cui potenziale non è ancora espresso a pieno. Auspico che l’impianto possa ulteriormente crescere e che dalla Regione possano arrivare i finanziamenti necessari per mantenere all’avanguardia un impianto che rappresenta sicuramente un’eccellenza".

Tra gli oltre 350 atleti, in rappresentanza della Polisportiva Fanano parteciperà la coppia Michelle Guidarini e Francesco Neri, categoria basic Novice pairs di artistico, che risulta essere la coppia italiana più giovane in assoluto. Oggi le gare inizieranno alle 10 e termineranno alle 20, domani si partirà alle 8.30 per proseguire sino alle 19. La domenica, infine, apertura alle 12.30 e termine previsto per le 17.

L’accesso al Palaghiaccio durante le gare sarà gratuito.

Il Palaghiaccio di Fanano, il solo regolamentare nell’Emilia Romagna, è una struttura importante per l’intero territorio del Comprensorio del Monte Cimone, aperta tutto l’anno. É il punto di riferimento dell’impiantistica sportiva invernale indoor del Comprensorio sciistico.

