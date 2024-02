La magia di Zito vale un buon punto per il Formigine

FABBRICO

1

FORMIGINE

1

FABBRICO: De Prisco; Guerri, Bationo, Barbetta, Barbieri (44’ st Foderaro); Pipoli, Bassoli, Faye, Michelotti; Zampino, Davitti (41’ st Ayoub). A disp. Avgul, Gibertoni, Aldrovandi, Carnevali, Poerio, Puglisi, D’Ambrosio. All. Cristiani.

FORMIGINE: Cornia; Digesù, Vacondio, Ricaldone, Ashong; Cremaschi, Binini, Andrea Caselli, Matteo Caselli; Habib, Zito. All. Sarnelli

Arbitro: Frigo di Parma

Reti: 29’ Pipoli, 24’st Zito

Note: ammoniti Di Gesù e Habib

Il Formigine torna con un punto dal campo del Fabbrico e prosegue il buon avvio di 2024. La gara si sblocca prima della mezz’ora quando Pipoli mette dentro su un pallone servitogli in area in posizione sospetta, ma il collaboratore convalida nonostante le proteste dei verdeblù. Al 42’ Habib davanti a De Prisco non trova la palla. Nella ripresa al 15’ De Prisco dice di no ad Habib. Al 24’ Cremaschi serve Zito riceve e in con una splendida bicicletta volante pareggia. Al 46’ Cremaschi da lontano e De Prisco devia sulla traversa.