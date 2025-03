La ‘Magnalonga’ scalda i motori. Al via le iscrizioni per i buongustai

La ‘Magnalonga’ diventa maggiorenne e in vista della sua 18ma edizione fa le cose in grande. Appuntamento enogastronomico tra i più attesi nel distretto ceramico, si terrà domenica 4 maggio nelle campagne di Corlo e, visto il prevedibile sold-out, ha già aperto, da ieri, le iscrizioni attraverso il suo sito ufficiale e presso i bar B.B. di Corlo e Seven di Casinalbo.

L’idea di questo percorso enogastronomico a tappe venne agli organizzatori nel 2005, quando gli stessi, di ritorno dalla ‘Magnalonga’ di Pedemonte, in Valpolicella, studiarono come trasporre la formula nella compagne formiginesi.

"Iniziammo –raccontano - a pensare al percorso, al menù e alle tappe. Immaginavamo la magia del nostro cibo inserito in un contesto che coinvolgesse i partecipanti non solo nella nostra natura ma anche nella cultura contadina. Perché la visione della campagna è per noi sinonimo di casa e di libertà".

Alla prima edizione parteciparono 600 persone, negli ultimi anni ci si è attestati sempre a oltre le 3mila iscrizioni. "E’ diventato un appuntamento importante per tutta la comunità, i partecipanti arrivano anche da fuori regione oltre che dall’estero", aggiungono gli organizzatori, la cui ‘macchina’ conta su 400 volontari, che gestiscono sia le 11 tappe che i 13 gruppi in partenza. I proventi della manifestazione, peraltro, vengono devoluti alla Parrocchia e alla comunità di Corlo: nel corso di questi anni sono stati utilizzati per ristrutturare e ammodernare la Scuola d’Infanzia, il Teatro Giovanile e la costruzione della Casa di Soggiorno per Anziani.

s. f.