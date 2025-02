La mamma coraggio: "Non mi arrendo, arriverò alla verità"

Fermarsi, arrendersi non sono opzioni. La mamma coraggio Barbara Degli Esposti arriverà alla verità: quella di ottenere giustizia per Alex, l’unico obiettivo che conta davvero. Dal momento della tragedia, a gennaio 2021 la donna non ha mai smesso un solo secondo di combattere. Ora, infatti, ha nominato quale consulente un noto criminologo per far luce sulla morte di Alex ma negli anni, anche insieme alla figlia si è recata in Algeria per chiedere risposte. Ha ‘interrogato’ l’Ambasciata ed è arrivata direttamente in Parlamento, alla camera per fare un accorato appello al Governo.

"Ho chiesto più volte allo Stato Italiano di intervenire per far luce su quanto avvenne quel giorno ma, soprattutto, di individuare i responsabili della morte di mio figlio ma ho ottenuto sempre e solo silenzio – tuona. Anche al meno ‘esperto’ appare chiaro che ci sono tante cose taciute, seppellite nella morte di mio figlio. A partire dal fatto che, dopo l’autopsia, non mi hanno mai restituito gli organi di mio figlio, ovvero il cuore e il polmone destro. Ne ho chiesto il rimpatrio ma li aspetto da quattro anni".

Barbara Degli Esposti ha recentemente manifestato a Roma e non esclude che, dinanzi all’immobilismo, organizzi prossimamente ulteriori manifestazioni poiché – sottolinea – lo Stato non può tacere dinanzi alla morte di un connazionale all’estero per la quale, oggi, non vi è stata alcuna giustizia".

Valentina Reggiani