La manovra antismog. Divieti, scatta il giro di vite. Stop anche ai diesel euro 5

L’area di limitazione alla circolazione rimane la stessa dello scorso anno, vengono interessate dalla manovra anche i mezzi a gpl benzina o metano benzina, ciclomotori e motocicli Euro 2, fino allo scorso anno fuori dalle limitazioni, mentre le deroghe rimangono invariate.

Da oggi riparte la manovra antismog prevista dalla Regione e recepita con ordinanza comunale, che prevede, fino al 31 marzo, limiti alla circolazione dei veicoli più inquinanti, divieti di abbruciamenti e di spandimento dei liquami, mentre l’obbligo di non superare i 19 gradi per il riscaldamento nelle abitazioni e 19 o 17 a seconda dei luoghi di lavoro terminerà il 15 aprile, salvo proroghe.

In applicazione della manovra ordinaria, dunque, per tutti i giorni della settimana, escluso il sabato (quando la circolazione è libera), dalle 8.30 alle 18.30, nell’area cittadina all’interno delle tangenziali sono in vigore limiti alla circolazione per i veicoli a benzina fino a Euro 2, diesel fino a Euro 4, gpl/benzina o metano/benzina fino a Euro 2, ciclomotori e motocicli fino a Euro 2. Oltre ai veicoli esclusi dai limiti, possono circolare liberamente gli autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico; gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo (se omologati per quattro o più persone) o almeno due persone a bordo se omologati (per due o tre) e gli autoveicoli dotati del sistema Move-in.

Le limitazioni si applicano nell’area compresa all’interno delle tangenziali nord Pirandello, Carducci e Pasternak, via Nuova Estense, strada Bellaria, strada Contrada, via Giardini, complanare Einaudi, strada Modena-Sassuolo, tangenziale Mistral. È comunque sempre possibile, per tutti i veicoli, circolare sulle strade, all’interno dell’anello delle tangenziali, che conducono ai parcheggi scambiatori e alle strutture ospedaliere.

Tutte le domeniche, a partire dal 5 ottobre saranno ecologiche con limiti alla circolazione allargati anche ai veicoli diesel Euro 5. I divieti di circolazione sono sospesi nei giorni festivi e, quindi, nelle giornate di sabato 1 novembre (Ognissanti), lunedì 8 dicembre (festa dell’Immacolata), nei giorni di Natale e Santo Stefano (giovedì 25 e venerdì 26 dicembre), il giorno 1 e 6 gennaio. Con l’obiettivo di ridurre significativamente gli accumuli di polveri sottili, in caso Arpae preveda il superamento dei valori giornalieri di PM10 si applicano anche le misure emergenziali: i giorni di controllo previsti sono lunedì, mercoledì e venerdì, e l’applicazione delle misure emergenziale parte dal giorno successivo (e quindi dal martedì, giovedì e sabato) e fino al nuovo giorno di controllo compreso, segnalandolo sul bollettino di controllo emesso da Arpae e pubblicato sul sito dell’agenzia. L’attivazione delle misure emergenziali estende il blocco della circolazione anche ai veicoli diesel Euro 5 e ai mezzi aderenti al sistema Move-In, e comporta il divieto di spandimento dei liquami zootecnici con deroga per le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.