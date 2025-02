La mappa dello spaccio. Parchi e strade deserte sono i ’punti vendita’

La richiesta non si è mai fermata; anzi. Il consumo di droga in città e provincia non accenna certo a rallentare. La cocaina ormai a ‘mercato libero’: ovvero il consumo è massiccio da parte di qualunque ceto sociale: giovani e meno giovani. La vendita avviene per lo più per strada soprattutto da parte di pusher nordafricani nei parchi cittadini come il Novi Sad, il Pertini, il 22 aprile ma la vendita avviene non di rado pure con ‘consegne’ a domicilio alle persone più abbienti, insospettabili. Parliamo di professionisti, studenti etc. Dilaga poi il consumo di crack in tutta la città: si tratta di cocaina ‘cucinata’ con bicarbonato e a smerciarla sul mercato sono soprattutto i nigeriani ‘piazzati’ al 22 aprile. Droga ‘di nicchia’, invece, l’eroina consumata per lo più dal ‘classico’ tossicodipendente. Essendo divenuta molto più economica a volte viene ‘fumata’ anche dai giovani. Per quanto riguarda invece le droghe leggere, spesso vengono vendute nei pressi dei parchi ma, soprattutto, nelle immediate circostanze delle scuole. Purtroppo è grande anche la richiesta di droghe sintetiche, spesso spacciate nei locali da ballo del nord Italia. Consumatori di Metanfetamine e Lsd sono soprattutto i giovanissimi. Purtroppo a Modena da sempre vi è uno stoccaggio di stupefacenti rivolto anche al mercato di altre vicine province e ad opera, spesso, di bande composte da italiani e stranieri. La risposta delle forze dell’ordine, però, è sempre importante.

v.r.