La maratona creativa dei ragazzi. Idee per la sostenibilità, 51 iscritti

Sono 51 e hanno un’età media di 18 anni i giovani che da domani a mercoledì 25 ottobre partecipano all’hackaton, una vera e propria ’maratona creativa’, sui temi della sostenibilità ambientale in programma al Laboratorio Aperto di viale Buon Pastore. Durante la tre-giorni i 35 ragazzi e le 16 ragazze iscritti all’attività, che rientra nel progetto ’Energie libere’ del Comune di Modena, possono ideare servizi e progetti utili ad agevolare le scelte di imprese e istituzioni; apprendere competenze soft, green e digital; avvicinarsi al mondo del lavoro, in particolare verso i ’green jobs’ e l’imprenditorialità verde. Per diventare, quindi, cittadini e lavoratori protagonisti dei processi di transizione ecologica del territorio. Al centro del progetto c’è dunque "l’energia dei ragazzi e delle ragazze – commenta l’assessore alle Politiche giovanili Andrea Bortolamasi – per la Modena del futuro: continua il nostro impegno per una città sempre più attenta alle giovani generazioni, offrendo loro occasioni di formazione e di rinnovato protagonismo". La quasi totalità dei giovani, 50 su 51, sono studenti delle scuole superiori (liceo Muratori – San Carlo e istituto Fermo Corni negli indirizzi Energia, Elettrotecnica e Biotecnologie ambientali); un iscritto studia a Unimore.

L’attività si colloca nell’ambito di ’Energie libere’, il progetto triennale finalizzato a orientare e facilitare l’ingresso dei ragazzi e ragazze nel mondo del lavoro, offrendo loro occasioni per comprendere quali abilità e conoscenze sia necessario acquisire per lavorare su vari temi, tra cui, appunto, quelli della sostenibilità e della ’green economy’. L’hackaton si svolge in collaborazione con Art-Er e Cna Modena ed è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna.

Durante la tre giorni del percorso, i giovani sono seguiti da due formatori di Art-Er, Marco D’Angelo e Luca Piccinno, e vengono accompagnati da alcuni imprenditori di riferimento di Cna verso l’approfondimento delle tematiche della sostenibilità e la soluzione delle sfide di carattere ambientale. Ai giovani, organizzati in squadre, vengono sottoposte vere e proprio ’challenge’ da affrontare, cioè problemi – reali o di fantasia, lo decideranno gli organizzatori – legati ai temi della sostenibilità. In particolare, domani si svolge il ’training day’, martedì 24 l’’hacking day’ e mercoledì 25 il ’pitching day’. Mettendo in campo fantasia e creatività, e seguendo le indicazioni dei tutor e le informazioni degli imprenditori, i ragazzi devono proporre soluzioni alle diverse questioni affrontate, presentandole poi nella giornata finale davanti a una giuria.