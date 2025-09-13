La maratona del gusto . In centro storico torna Stuzzicagente

Importante traguardo per Stuzzicagente, lo storico evento promosso da Modenamoremio che porta migliaia di modenesi e non a degustare le proposte enogastronomiche dei locali del centro storico. Con 22 edizioni primaverili e 18 autunnali, domenica 28 settembre si raggiungerà lo straordinario traguardo della 40esima edizione e i promotori hanno messo a punto una versione davvero ‘dorata’.

La maratona del gusto partirà alle 18 da piazza XX Settembre, dove saranno in vendita i gettoni ‘golosi’, ovvero la moneta ufficiale dell’evento, facili e comodi da utilizzare, disponibili online su modenamoremio.it o direttamente presso l’ufficio di via Selmi 52, già da domani 12 settembre. In questa edizione sono 16 i locali che proporranno piatti e bevande a scelta grazie ai caratteristici gettoni.

Tra i protagonisti di questa festa del gusto ci sono il Parmigiano reggiano, i Lambrusco della tradizione, l’Aceto Balsamico, il Cotechino e lo Zampone, garantiti da Piacere Modena e i tanti prodotti del paniere Tradizione e Sapori di Modena della Camera di Commercio. Le proposte, tra drink e food, che costituiscono il ricco panorama di offerte nel quale comporre, come vuole il format dell’evento, il proprio menu personalizzato, in equilibrio tra tradizione e creatività, da gustare rigorosamente passeggiando tra vie e piazze del cuore della città, nella zona compresa tra Piazza Grande, Corso Canalgrande, via Gallucci, Corso Canalchiaro fino a Piazza san Francesco e Calle di Luca.

Più precisamente i locali partecipanti a questa 40esima edizione sono: Acetaia Gambigliani Zoccoli, Al Tramezzino, Chiaro Cafè, DimSum Gnam, Fà a Mòd, Gelateria DieciGusti, Griffin’s Irish Pub, Iodio Puro, Lambruscheria, Maison Livre, Ordine del Nocino Modenese, Osteria Gallucci, PizzAltaglio, San Francesco Caffè Pasticceria, Sosta Emiliana, Zooky Cafè.

I gettoni si potranno acquistare in prevendita dal 12 al 27 settembre sul sito modenamoremio.it, presso l’ufficio di Modenamoremio ma anche sul sito www.modenamoremio.it fino alle 14, e presso lo stand di Modenamoremio in Piazza XX Settembre dalle ore 17 in poi. Quelli acquistati online potranno essere ritirati presso lo stand di Modenamoremio il giorno della manifestazione presentando la mail di avvenuto pagamento direttamente dal cellulare (non è necessario stampare nulla).

Ricordiamo che Stuzzicagente è anche una competizione tra i piatti proposti dagli esercenti che vengono gustati e valutati da ben tre Giurie diverse: la prima è la giuria popolare costituita da tutti i partecipanti all’evento; la seconda è la giuria di qualità rappresentata da 3 professionisti esperti della cucina modenese che anche per questa edizione sono di indiscussa competenza grande prestigio: Pierluigi Roncaglia, presidente di Slow Food Modena, la giornalista e scrittrice, specializzata in enogastronomia Miria Burani e Giorgio Muzzarelli, per anni miglior sommelier dell’Emilia Romagna e storico ristoratore de La Noce di Montagnana, un locale che ha fatto la storia della cucina modenese.