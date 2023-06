La maratona del gusto in centro Bis di gnocco, polpette, spritz: ecco i vincitori di Stuzzicagente

di Sofia Silingardi

Sono stati premiati ieri mattina nella sala di rappresentanza del Comune i vincitori della ventesima edizione di Stuzzicagente Primavera, manifestazione enogastronomica organizzata ogni anno da Modenamoremio e tenutasi lo scorso 28 maggio. Quest’anno sono stati 4000 i gettoni venduti durante l’evento. Tra i partecipanti, il locale più votato dal pubblico e premiato dalle autorità per il miglior food proposto è stata la Trattoria Ermes, che ha ottenuto numerosi consensi grazie alla qualità del bis di gnocco fritto di Modena farcito con prosciutto crudo e mortadella. "Proponiamo la modenesità sia nel piatto che nell’accoglienza – ha raccontato Alessandro Dolcini, che da poco ha rilevato la trattoria – Questo premio dà molta soddisfazione per l’impegno che sto mettendo e ho visto che i modenesi hanno voglia di vivere il centro storico. Portare avanti l’attività di un locale storico è una soddisfazione quotidiana: ogni giorno c’è gente che arriva da ogni parte del mondo a provare le nostre delizie e a sentirsi a casa".

Il premio miglior drink è invece stato assegnato ad Archer per l’Archer Spritz, molto apprezzato dai partecipanti. La Giuria di Qualità, rappresentata da Marisa Tognarelli, maestra cioccolatiera, Angelo Giovannini, giornalista esperto di promozione del territorio, e Vittorio Novani, chef executive di Iodio Puro, premiato una stella Michelin 2010, ha poi decretato come vincitore per il miglior food la Salumeria del Cardinale (sempre di Alessandro Dolcini) con la proposta polpette al sugo con pomodoro e basilico. Mentre ha assegnato il premio miglior drink alla Birroteca Al Goblet per la birra artigianale a scelta tra le 5 disponibili di Birrificio Emiliano. I giurati, entusiasti di questa ricca edizione, hanno sottolineato che ciascuno di loro ha tenuto presente la qualità delle materie prime e la professionalità del servizio. Infine, è stata premiata anche l’attività che meglio è riuscita a utilizzare tutti i prodotti a sua disposizione, senza sprecarli: Pizza AlTaglio con il trancio di pizza con mozzarella fiordilatte, salsiccia e friarielli. La giuria antispreco si compone dei rappresentanti di Too Good To Go, la famosa app impegnata nel recuperare e vendere online, a prezzi ribassati, il cibo invenduto "troppo buono per essere buttato". "Stuzzicagente – ha ricordato Mario Bugani, presidente Modenamoremio – si conferma una manifestazione molto amata dai modenesi e non, che porta tantissime persone in centro ad assaggiare prodotti del nostro territorio. Prodotti molto apprezzati, perché tutti hanno fatto i complimenti per la qualità e la gentilezza dei nostri operatori".