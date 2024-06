’La Marescialla’ di Andrea Ferrari. Risate assicurate con gli allievi

È liberamente tratto da ’Il misantropo e lo spazzacamino’ di Eugène Labiche, commediografo francese dell’800, il testo de ’La Marescialla’, la commedia di Andrea Ferrari (foto) che verrà presentata domenica, il 16 giugno, alle 18, al salone de La Casa delle Arti di Pavullo nel Frignano, ex Villa Settecento. Comico ed esilarante, lo spettacolo vedrà impegnati gli allievi-interpreti del livello avanzato della Scuola di recitazione di Nuova Didattica Teatrale, diretta appunto da Ferrari. La storia: una donna nubile dal carattere scorbutico e bisbetico che si sente minacciata da tutti coloro che la frequentano: famigliari, servi e amici. In occasione del suo compleanno, le viene organizzato uno scherzo per spingerla a cambiarle carattere e strapparle un sorriso. Protagonisti Federica Cadegiani, Francesca Mattioli, Giacomo Garzya, Letizia Mosoch, Marco Tadolini, Rosa Rossi e Rosa Maria Di Cicco. Regia Andrea Ferrari.