"La mediazione diventa una valida alternativa"

Sono passati ormai 14 anni, era il 2010 quando fu emanato il decreto legislativo che istituiva la mediazione civile e commerciale. Una procedura alternativa al giudizio civile ordinario, volta a cercare un accordo tra persone in difficoltà nella soluzione di un problema legale, assistite dai propri avvocati ma con l’aiuto di un professionista, il mediatore appunto, terzo ed imparziale, formato nella gestione dei conflitti. Una ‘strada’ che sicuramente è utile a ridurre il ‘carico’ della giustizia proprio perchè, rispetto ad una causa in Tribunale, ha tempi e costi ben più bassi. A spiegare l’importanza dello strumento di risoluzione delle controversie civili e commerciali, la mediazione appunto, è uno dei responsabili di ‘InMedio’, Organismo di Mediazione modenese che nei giorni scorsi ha inaugurato la nuova sede in via Cesare Costa. "L’organismo nasce proprio nel 2010 dall’idea di efficienza di un gruppo di avvocati e commercialisti – spiega l’avvocato Sergio Fontana –. E’ necessario iniziare a vedere il conflitto come un opportunità e non più come un problema e per fare questo è richiesto un cambio di paradigma sia da parte degli avvocati che dei loro Clienti". La precedente sede modenese, aperta nel 2017, si trovava proprio accanto al tribunale, in Corso Canalgrande. "InMedio ha progettato i nuovi spazi e arredi in modo tale da offrire ad avvocati e clienti un luogo accogliente, riservato e funzionale alla mediazione – spiega Fontana –. Dopo l’ultima riforma (Cartabia- Novembre 2024) la mediazione deve avere una durata di 3 mesi prorogabile di ulteriori 3 mesi (è al vaglio un emendamento per portarla a 6 mesi rinnovabili di ulteriori 6 mesi). Prima di iniziare una causa, è obbligatorio tentare una mediazione se la questione riguarda materie come: condomino, locazione, comodato, affitto di azienda, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, risarcimento dei danni da responsabilità medica e sanitaria, responsabilità da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari e altri. La mediazione è una valida alternativa alle cause in Tribunale e l’aspirazione di InMedio è quella di dare questo servizio in maniera professionale ed efficace, con l’ambizione di diventare un punto di riferimento per tutti gli avvocati che vogliono fornire alla propria clientela un servizio di nicchia".

Valentina Reggiani