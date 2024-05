La messa dei Venerabili celebrata dal figlio Felix

Era gremita ieri pomeriggio la chiesa di Verica per la celebrazione della santa messa in memoria dei Venerabili Servi di Dio Sergio e Domenica Bernardini, dove si unirono in matrimonio il 19 maggio 110 anni fa. E fatto eccezionale, è che è stata presieduta dal loro figlio adottivo, mons. Felix Alaba Adeosin Job, concelebrata dal parroco di Verica don Marco Pongiluppi e da padre Paolo Grasselli, con i diaconi Paolo Bertolani e Giancarlo Cerri, e animata dal Coro parrocchiale.

Presenti suor Bonaventura delle Ancelle Francescane del Buon Pastore e alcune rappresentanti dell’Ordine francescano secolare di Pavullo. I coniugi Sergio e Domenica Bernardini misero alla luce dieci figli, otto dei quali intrapresero la vita religiosa, due frati francescani e sei suore. Poi adottarono Felix che divenne arcivescovo di Ibadan, ora emerito, e presidente della Conferenza Episcopale della Nigeria. Conobbe Verica la prima volta nel 1965.

"Quando mio padre adottivo mi vide la prima volta disse: ‘Chi mi ha mandato quest’angelo’. Ero seminarista a Roma. È una grande emozione essere qui – ha detto –, perché è ritornare a casa". E all’omelia: "Celebriamo la messa delle Pentecoste in onore dei nostri defunti Sergio e Domenica Bernardini e dei loro figli. Chiediamo al Signore di farci avere la promessa, lo Spirito Santo che ci guidi e ci faccia seguire la loro via".

Al termine della celebrazione eucaristica, mons. Felix si è recato al cimitero del paese a pregare sulla tomba dei genitori adottivi, dove sono conservate alcune reliquie, perché i loro resti mortali sono stati traslati nella chiesa dei frati cappuccini a Pavullo. Poi sulla tomba dei fratelli padre Sebastiano, mons. Germano, Paola in Lotti (terziaria Francescana) e Maria in Serafini (terziaria francescana). Emozionante il pellegrinaggio a Ca’ Barberino, che era della famiglia della venerabile Domenica, dove vissero i coniugi Bernardini.

L’interno non ha subito modifiche. C’è la cappella consacrata dove veniva celebrata anche la santa messa domenicale. Vi partecipavano le famiglie dei dintorni. E qui aveva celebrato anche monsignor Felix. Nella camera da letto dei venerabili, in un armadio, ci sono i paramenti liturgici, alcuni dei quali portati a suo tempo proprio dal vescovo emerito. La giornata è stata organizzata dal Comitato ‘Amici dei Venerabili Servi di Dio Sergio e Domenica Bernardini’ presieduto da Romano Ghinelli. Vi hanno partecipato anche i coniugi Anna e Roberto Cercato, veneziani trapiantati a Modena, autori del ‘Piccolo manuale di vita cristiana sulle orme dei Venerabili Servi di Dio Sergio e Domenica Bernardini. ‘La Via da percorrere’.

Walter Bellisi