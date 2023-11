"La mia avventura per aiutare chi soffre"

Comincia da Bluff, l’avventura di Alberto Bellini, ma non sarà un bluff, anzi. Perché Alberto Bellini, sassolese, 28 anni, partirà proprio dalla cittadina neozelandese, il prossimo 2 dicembre, per percorrere 3000 chilometri a piedi dal sud al nord della Nuova Zelanda attraverso uno dei trekking più difficili al mondo, il tutto raccogliendo fondi per l’Associazione ‘Per Vincere Domani’. E’ stato lo stesso Bellini, ricevuto nei giorni scorsi in Municipio dall’assessore allo sport Sharon Ruggeri, a dare notizia dell’impresa che lo vedrà tra i primi italiani a cercare di ‘cucire’ un percorso che si annuncia non privo di insidie ma che Bellini è pronto ad affrontare con l’entusiasmo che serve. Partirà, come detto, da Bluff, il punto più a sud della Nuova Zelanda per arrivare, indicativamente dopo quattro mesi di cammino, a Cape Reinga, il punto più a nord dell’isola. Natale in cammino, Pasqua pure, ma Bellini è determinato a portare a termine l’impresa, della quale darà conto quotidianamente, anche perché alla sua ‘lunga marcia’ è collegata, come detto, anche una raccolta fondi il cui ricavato Bellini ha fatto sapere che devolverà all’associazione ‘Per vincere domani onlus’, che da anni si dedica, sul territorio, all’assistenza dei malati oncologici.

"Il progetto cui do corso corona un sogno reso possibile anche grazie ad alcune realtà che hanno creduto in me e hanno deciso di sostenermi come Running 3.30, FB Solution, Veggia 13 Arreda, Orbit srl ed officina Rcm", ha detto Bellini, ormai pronto ad affrontare un’avventura che si annuncia non priva di possibili contrattempi. Si tratta infatti di uno dei trekking più competitivi del mondo, "non solo per la lunghissima distanza da percorrere ma – ha detto Bellini – perché in quei luoghi, per buona parte disabitati, capita anche di camminare per dieci giorni consecutivi senza incontrare una persona o una casa, attraversando centinaia di chilometri di nulla".

Si chiama Te Araroa (The Long Pathway) il percorso lungo il quale si avventurerà Bellini, che oltre che con se stesso dovrà fare i conti anche con il meteo che si annuncia tuttaltro che clemente, dal momento che, in questa stagione, il percorso lungo il quale camminerà Bellini è battuto da piogge spesso talmente abbondanti e forti da ingrossare i letti dei fiumi e obbligare a soste impreviste che tuttavia non sembrano in grado di scoraggiarlo. "Sarò da solo – ha detto in una recente intervista – ma non sarò da solo". Vero: visto il tipo di ‘camminata’ che il giovane sassolese ha scelto di compiere, saranno tanti, prevedibilmente, i sassolesi che gli saranno idealmente vicino.

Stefano Fogliani