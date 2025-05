"La mia campana dedicata a Papa Francesco, un simbolo per Sozzigalli"

C’è un legame speciale che unisce Sozzigalli (Soliera) e Papa Francesco. Anzi, nello specifico, un residente di Sozzigalli: Francesco Gallone, 33 anni, fornaio di professione e campanaro per passione. È lui che nel 2016, in occasione del centenario della chiesa dedicata a San Bartolomeo Apostolo, ha regalato alla parrocchia una campana molto speciale, in cui è incisa l’immagine di Papa Francesco. Ed è lo stesso Francesco Gallone, che sabato 26 aprile, durante le esequie del Pontefice, ha fatto risuonare a lutto le campane della chiesa, all’inizio e alla fine della liturgia funebre, in simultanea con quelle della basilica di San Pietro.

La speciale campana donata dal 33enne campanaro, assume ora più che mai un forte valore simbolico: "Avevo dieci anni quando è scoppiata in me la passione per le campane dopo avere visto un film – racconta Francesco –. Nel 2004 ho iniziato a suonarle da autodidatta e sono in grado di farne risuonare quattro alla volta, usando i piedi oltre che le mani". Nel 2016 la parrocchia di Sozzigalli, cui Francesco è molto vicino in virtù del legame con i nonni, ha festeggiato i 100 anni: "Volevo valorizzare la mia comunità parrocchiale, che è piccola ma piena di vita. Così prendendo spunto dalla mattonella bianca che si trova sul pavimento dell’edificio, che misura 50 centimetri, ho deciso di fare realizzare appositamente una campana in bronzo del diametro di 50 centimetri appunto, per 80 chilogrammi di peso".

Quattro i lati della campana e quattro le simboliche incisioni: "Su un lato, oltre la croce, c’è incisa la dedica: donata da Francesco, nipote di Bolzani Romolo e Loretta con 1916-2016. Poi l’incisione di San Francesco d’Assisi, quella di Papa Francesco e sul quarto lato la Madonna di Fatima con i tre pastorelli, Giacinta, Lucia e Francesco. Dunque, simbolicamente ho voluto dedicare una campana ai tanti e importanti ‘Francesco’ della Chiesa: il frate, il pastorello, e il Papa che ci ha appena lasciati".

"Ogni domenica – continua Francesco Gallone – suono le campane della chiesa e, in particolare, faccio riecheggiare quella dedicata a Papa Francesco prima della messa, come tradizionale richiamo rivolto ai fedeli per l’imminente inizio della celebrazione".

m.s.c.