"La mia chitarra rubata, aiutatemi a ritrovarla"

"Al di là del danno, cambia la qualità della vita: ora abbiamo paura a rincasare, temiamo di trovarci di nuovo davanti allo scempio che abbiamo trovato alcune sere fa, al nostro rientro. E’ bruttissimo non sentirsi più sicuri a casa propria". Chi parla è Marco Pedotti, modenese. Una decina di giorni addietro la sua abitazione, alle porte della città, ha subito la visita di ladri, che oltre ad avere portato via oggetti, ha messo a soqquadro gli interni, provocando molti danni. "Eravamo usciti per concederci una pizza al ristorante, al ritorno, dopo neppure due ore, ci siamo ritrovati sgomenti davanti allo scempio: tutto sventrato, calpestato, in modo brutale, violento, disarmante. Abitiamo in un casolare di campagna ristrutturato e relativamente isolato". La refurtiva è stata di valore non eccessivo: "Non avevamo molto in casa, spiega Pedotti, a parte un paio di gioielli, i ladri si sono impossessati di capi di abbigliamento, coperte, provviste che avevamo nel frigo e, purtroppo, di due strumenti a me molto cari. Avevo una Fender Stratocaster bianca e nera, acquistata tanto tempo fa con i primi soldi guadagnati suonando nei locali, e un basso Eko, anni ‘60. Sono oggetti di relativo valore economico ma per me di grande valore affettivo. Per questo lancio un appello: aiutatemi a ritrovarli!".