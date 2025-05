"La mia odissea per avere i soldi che mi spettano dell’Inps"

"Penso che li devolverò in beneficenza, ma voglio quei 100 euro che mi spettano dall’Inps, e che ormai attendo da oltre sette mesi". Con queste parole la castelvetrese Sandra Zoboli si sfoga pubblicamente per una questione che la vede alle prese con la burocrazia dopo un evento luttuoso dello scorso autunno, e che deve ancora riuscire a risolvere.

"La vicenda che mi riguarda – spiega Zoboli – ormai ha dell’incredibile e non so più a chi rivolgermi, anche perché ho già fornito per ben due volte tutti i documenti che mi sono stati richiesti e la mia domanda è stata regolarmente accettata. Tutto comincia nell’estate dello scorso anno, quando vengo a imparare dal patronato della Cgil (prima, infatti, non lo sapevo) che mia sorella Deanna, invalida al 100% e ricoverata in una struttura, poteva avere diritto al cosiddetto Assegno Unico da parte dell’Inps. Ebbene, essendo io amministratrice di mia sorella, avvio tutte le pratiche che devono essere fatte e la mia domanda viene accettata alla fine del mese di agosto 2024. Mi sarei aspettata, quindi, di ricevere l’assegno unico (non affatto una cifra esorbitante: parliamo di 50 euro al mese, perché l’Isee di mia sorella non era ancora stato aggiornato), ma questo non è mai arrivato. A inizio ottobre, poi, mia sorella è deceduta. Per il periodo che le sarebbe spettato, però, non è mai stato accreditato nulla da parte dell’Inps. Ora – conclude Zoboli – mi rendo conto che la cifra che mi spetta è esigua (parliamo appunto di circa 100 euro), ma sono determinata a volerli per un fatto di giustizia e di equità, soprattutto nei confronti di mia sorella defunta che avrebbe avuto diritto a ben altre cifre se soltanto avessi saputo prima di questa possibilità. Poi, certo, penso che li devolverò in beneficenza, ma voglio quei 100 euro anche per onorare la memoria di Deanna".

m. ped.