"La mia parrocchia è rimasta in piedi, ora accoglie sfollati"

"La situazione ad Antiochia è drammatica. Sono crollati palazzi interi, sono state distrutte moschee e chiese. Ci sono morti, ci sono persone sepolte sotto le macerie, e in tanti posti nessuno è ancora arrivato per provare a salvarle. Fa freddissimo, non c’è luce, non c’è acqua, i forni per il pane sono andati distrutti, le botteghe sono chiuse. Le strade, piene di detriti, sono impraticabili anche per i mezzi di soccorso. Mi dicono che almeno metà della città è distrutta o ha subito gravi danni, soprattutto nella parte più antica".

La drammatica testimonianza raccolta dall’agenzia vaticana Fides arriva da padre Domenico Bertogli, 86 anni, frate cappuccino modenese, che dalla fine degli anni Ottanta fino al 2022 ha servito come parroco la comunità cattolica di Antakya, l’antica Antiochia sull’Oronte, oggi situata nella provincia turca sud-occidentale dell’Hatay. Antakya si trova a meno di 200 chilometri da Gaziantep, l’area urbana più prossima all’epicentro del terremoto che ha seminato morte tra Siria e Turchia.

Padre Domenico ora è a Istanbul, ma è in contatto quotidiano con padre Francis, che a Antakya gli è succeduto come parroco della chiesa cattolica dedicata ai Santi Pietro e Paolo.

"La nostra parrocchia", racconta padre Bertogli, "è rimasta in piedi. È un edificio basso, e ha retto l’urto delle scosse. Solo la casa d’accoglienza ha subito gravi danni. Ma la moschea e il minareto che erano proprio accanto alla parrocchia sono crollati. Sono state sventrate anche due moschee importanti della città, come pure la chiesa ortodossa e la chiesa protestante". Ora, la piccola parrocchia ha aperto le porte per accogliere le famiglie di sfollati che abitavano nei paraggi.

"Si sentono più sicuri, perché la parrocchia ha il giardino che rappresenta una via di fuga subito accessibile, in caso di nuove scosse. Gli esperti ripetono che lo sciame sismico non è finito. E la paura che incombe impedisce anche di affrontare con lucidità l’emergenza. C’è bisogno di cibo, di tende e coperte. C’è bisogno di tutto".