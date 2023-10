"La mia raccolta fondi? I soldi in più li dono"

L’aveva promesso e ha mantenuto la parola. Dopo il successo della raccolta fondi finalizzata a sostenere le spese mediche per acquistare e farsi applicare una mano artificiale di ultima generazione, Michele Bertolini aveva dichiarato: "Nelle prossime settimane utilizzerò il denaro ricevuto in eccedenza per aiutare altri ragazzi costretti a convivere con il mio stesso disagio". Detto fatto. È stato così che domenica, 9.300 euro avanzati dal crowdfunding di Michele sono stati destinati a Riccardo Cardani, atleta della nazionale paralimpica di Snowboard cross che quindici anni fa perse l’uso del braccio destro a causa di un grave incidente stradale e dovrà sostenere le spese per comprare e installare la protesi: un grande aiuto per Cardani, che spera di raggiungere la cifra totale di 30.900 euro. Il suo sogno? Vincere i Giochi paralimpici di Milano-Cortina 2026.

"L’anno scorso – racconta l’atleta – ho partecipato alle Paralimpiadi di Pechino. È stato bellissimo ma, durante le evoluzioni, la mano che non controllavo diventava un peso che mi provocava frequenti squilibri. È così che quest’anno ho preso la decisione più difficile e importante della mia vita e me la sono fatta amputare: ciò mi consentirà di arrivare ai Giochi di Milano-Cortina al cento per cento delle potenzialità". "L’operazione – prosegue Cardani – è stata eseguita l’8 agosto a Bressanone ed è stata un successo, tuttavia ho speso, esclusivamente di tasca mia, circa 14.000 euro. Attualmente, grazie alla chirurgia all’avanguardia, sono riuscito a recuperare la sensibilità muscolare e stanno arrivando segnali molto forti sul moncone che mi permettono di muovere e controllare una mano mioelettrica". Proprio come nel caso di Michele, anche per Cardani la svolta è arrivata quando ha incontrato Adam’s Hand, la mano artificiale prodotta da BionIT Labs: "Quando ho provato la protesi – spiega l’atleta – sono rimasto a bocca aperta: riuscire a muovere la mano dopo tutti questi anni è stato magico. Mi piacerebbe molto poterla acquistare, ma attualmente non ho la disponibilità economica per farlo. Per questo motivo, ho avviato la raccolta fondi e ho trovato il sostegno di una persona fantastica come Michele".

"È stato proprio Michele – conclude Cardani – il pioniere di questa gara di solidarietà. Devo ringraziarlo tantissimo e in futuro mi piacerebbe poter, a mia volta, aiutare altri ragazzi che hanno bisogno". "I soldi della raccolta fondi – le parole di Michele Bertolini – mi sono stati donati per un obiettivo specifico e tenerli sarebbe stato sbagliato: destinarli a Riccardo significa rispettare l’idea delle tante persone generose che hanno contribuito alla mia causa". La raccolta fondi per lo snowboarder si trova sulla piattaforma GoFundMe alla voce "Una nuova mano per Riccardo Cardani".

Jacopo Gozzi