"La mia vetrina imbrattata. Qualcuno ha gettato escrementi"

Notte difficilissima per gli automobilisti che si sono trovati le gomme squarciate da ignoti vandali, ma non semplice nemmeno per alcuni commercianti del centro cittadino, che hanno denunciato alla polizia locale vandalismi riscontrati presso i loro esercizi. E se la rosticceria cinese ‘La Rosa’ di via San Giorgio, lamentava una manomissione alla serratura, sigillata con il silicone, sulla porta del negozio di calzature ‘Alexandra’ la proprietaria ha trovato ben altro. Con la maniglia e parte della vetrina imbrattati di escrementi. "Una cosa indecente, speriamo la situazione, che già per il commercio non è semplice, possa migliorare", il commento, sconsolato, di Giulietta Cerino, che ieri ha ricevuto anche la visita dell’assessore al centro storico Massimo Malagoli che ha voluto informarsi sull’episodio. Che, ci si augura, con tutta probabilità sarà comunque stato immortalato dalle telecamere a guardia di quei portici sotto i quali ‘Alexandra’ ha le sue vetrine. Indaga, come detto, la Polizia Locale e i si dice non escludono collegamenti tra quanto accaduto ai negozi e quanto alle auto.