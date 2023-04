La Mille Miglia sfilerà in centro a Pievepelago: "Darà lustro al paese"

Se nella Val Dragone (ed in particolare PiandelagottiPasso Radici) si attende già con impazienza il passaggio del Giro ciclistico d’Italia il 16 maggio, nel Frignano si aspetta la sfilata della Mille Miglia automobilistica il prossimo 15 giugno. L’ultimo passaggio era stato nel 2017 e ieri è giunta da Roma una conferma che fa felici in particolare i pievaroli: gli organizzatori hanno infatti accolto la richiesta comunale di far passare le vetture della Mille Miglia 2023 dal centro del paese e non dalla circonvallazione. "Sarà un’occasione importante per Pievepelago – dice Silvano Bortolotti a nome degli appassionati locali d’auto – confidando che gli operatori turistici e commerciali e gli appassionati concordino idonee iniziative sia per l’accoglienza dei concorrenti che per chi vorrà assistere al passaggio". L’assessore Davide Fiorenza, che si è impegnato per il tracciato paesano, commenta: "Ringraziamo tutti coloro che si sono adoperati in vario modo per questo risultato. Sarà un grande evento che darà lustro al paese e come amministrazione collaboreremo alle varie iniziative per valorizzare al massimo questo passaggio". La tappa del 15 giugno sarà la terza della Mille Miglia 2023, con partenza da Roma, sosta a Siena e arrivo a Parma. Nel pomeriggio entrerà nel Modenese dal passo dell’Abetone per percorrere poi le strade di Fiumalbo, Pievepelago, Riolunato, Lama Mocogno, Pavullo sino a Modena, Reggio Emilia e Parma. Resterà nella storia per la prevista prima sperimentazione a livello mondiale di veicoli autonomi su strade pubbliche: una Maserati MC20 Cielo avrà infatti un "robot-driver" che affronterà in modalità guida autonoma alcuni tratti del percorso, comunque con all’interno dell’abitacolo un supervisore umano; l’ambizioso obiettivo è percorrere in modalità autonoma l’intero tragitto nel 2024. Per gli appassionati d’auto classiche, sabato 29 aprile saranno al Passo Radici le auto del ‘Challange Terre di Canossa’. g.p.