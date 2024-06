La miniserie sulla guerra conquista l’America

Ha riscosso grande successo la miniserie Mountainmen Linea Gotica 1945, punta di diamante del progetto Linea Gotica 1944-1945, sbarcata qualche settimana fa negli Stati Uniti d’America, dopo un anno dal lancio in Emilia e Toscana. Su invito del maggiore Generale Gregory K. Anderson, comandante di Fort Drum sede della 10ª Divisione da Montagna nello Stato di New York, è stata proiettata nella base di questa prestigiosa forza militare statunitense che combatté la seconda guerra mondiale sui nostri monti. Replica a Chicago, al Les Planes Theatre, a seguito di invito della comunità degli emigrati italiani. Qui, giovedì scorso, hanno partecipato 600 spettatori fra i quali il reduce della ‘10ª’ Jacob Pollack dell’85° reggimento. È stato proiettato anche un documentario sui nostri territori. La miniserie 1945 Mountainmen, di quattro episodi, di circa 30 minuti ciascuno, doppiata in inglese e italiano, racconta storie di guerra, di amori, di vita contadina sull’Appennino bolognese, modenese e toscano, dove, tra febbraio e aprile 1945, si svolsero cruente battaglie fra le forze germaniche e gli uomini della ‘10ª’ che avanzavano verso Nord. La miniserie è stata girata nel territorio di Montese, nel bolognese a Gaggio Montano e a Castel d’Aiano e in Toscana a Prunetta e Campo Tizzoro. Regista e autore della sceneggiatura è Luciano La Valle, produttori esecutivi i bolognesi Andrea e Giuliano Gandolfi insieme a Guglielmo Mattiello, supportati dal Gruppo Culturale Il Trebbo di Montese, dalla Regione Emilia Romagna, dai comuni di Gaggio Montano, Castel d’Aiano, Montese, Bomporto, e San Marcello Piteglio, Unione Comuni Appennino Bolognese, aziende e privati. A completamento del progetto, nella primavera scorsa, hanno girato due documentari della durata di circa 20 mInUti ciascuno. Il primo, dal titolo ‘Mountainmen Linea Gotica 1945. Prologo’ che introduce la miniserie nel contesto storico di quegli anni, e il secondo, ‘Mountainmen Linea Gotica 1945. Storia, memoria e territorio’ è un tributo di memorie, con foto e filmati confrontati tra luoghi, paesi e campi di battaglia tra allora e ora, con un contributo rivolto alla scoperta di alcuni dei principali monumenti dedicati alla 10ª Divisione da Montagna statunitense e alla divisione di Fanteria brasiliana FEB. "Un progetto che ha richiesto cinque anni di ricerche e scrittura della sceneggiatura - afferma il regista Luciano La Valle – ed è nato dalla mia passione per il cinema e la storia. L’opera è basata su fatti realmente accaduti, documentati attraverso i ricordi di veterani ancora in vita, soffermandosi anche sui loro rapporti con la popolazione civile".

Walter Bellisi