La minoranza sul piede di guerra: "La Arboresi si dimetta"

Un’interpellanza per chiedere le dimissioni della Presidente del consiglio comunale di Pavullo, Angela Arboresi. Senza mezzi termini arriva questa richiesta dal consigliere di minoranza Stefano Scaruffi (Idee in Comune, Pavullo Coraggiosa, M5s), che martedì ha fatto ufficialmente protocollare un documento di cui l’Amministrazione darà risposta nel corso del prossimo consiglio (previsto per fine novembre). "Riteniamo che, in questo ultimo anno, la Presidente Arboresi non abbia esercitato appieno la sua funzione istituzionale" è la critica mossa dal gruppo di Scaruffi. La questione riguarda, più precisamente, l’applicazione dell’Articolo 78 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), che di fatto impone ai membri del consiglio l’astensione dal "prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado". E qui Scaruffi precisa: "Con i consiglieri Piggioli e Lutti, nel corso di una discussione per il procedimento unico per l’approvazione di un nuovo fabbricato caseario il 26 gennaio scorso, lo zelo nel far rispettare queste norme da parte della Presidente Arboresi è stato da ‘manuale’. Lo stesso comportamento, però - denuncia Scaruffi -, non è stato tenuto lo scorso 28 settembre, in occasione della mozione ‘Destinazione a uso pubblico dell’area ex Esso’". Durante tale discussione, il sindaco Davide Venturelli - collegato da remoto - era stato invitato a scollegarsi dalla Presidente. "Arboresi, però, non ha voluto motivare questa sua richiesta - prosegue Scaruffi -. Come mai? E perché il sindaco non ha presenziato di persona? Questi elementi ci inducono a pensare che la Presidente Arboresi e il Sindaco Venturelli vogliano nascondere un conflitto d’interessi sull’argomento. Guarda caso, la società che ha acquistato l’area si chiama ‘New Ventures’ , nome che facilmente si presta a congetture su eventuali conflitti di interessi del primo cittadino".

r.p.