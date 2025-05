"La moda è cambiata ma la bellezza...salverà il mondo"

Tra gli imprenditori che hanno raccontato la loro esperienza all’evento ‘Da zero a cento, storie di impresa’, organizzato da Ideas4u, c’era anche Anna Molinari, fondatrice del brand Blumarine, che oggi fa parte del gruppo Liu Jo. Rivolgendosi agli studenti universitari presenti in platea, la celebre stilista, pur constatando le attuali difficoltà che attraversa il settore della moda, ha lanciato un messaggio di fiducia, ricordando l’importanza di coltivare i propri sogni e le proprie passioni. "Negli ultimi anni – ha affermato Anna Molinari – l’economia è cambiata moltissimo e la moda ha subito colpi durissimi. Ad esempio, diverse imprese francesi si sono accaparrate molte delle aziende italiane più importanti, e oggi non abbiamo più il privilegio di essere i primi della classe in Europa. Questo aspetto rappresenta certamente un ostacolo per i giovani che vogliono intraprendere una carriera nella moda. Ma, come continuo a ripetere, è importante avere fiducia e credere nei propri progetti". In un contesto sempre più complesso, il consiglio della stilista ai giovani è di non perdere mai il coraggio.

"Ripeto spesso la celebre frase di Dostoevskij ’La bellezza salverà il mondo’ – prosegue Anna Molinari –. Per me, significa che ognuno di noi possiede un sogno, e quel sogno va realizzato con determinazione, un pizzico di fortuna e tanta voglia di fare. Non bisogna lasciarsi sopraffare dallo sgomento, ma ci vuole coraggio: i problemi ci sono e ci saranno sempre, ovunque. Ma la bellezza — quella spirituale, quella della natura, e anche quella che abbiamo dentro di noi — può trasformare i nostri pensieri e la nostra creatività in qualcosa di concreto: nel nostro ambito si parla di abiti, cappotti, vestiti degni di essere apprezzati in tutto il mondo".

j.g.