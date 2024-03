La moda in Accademia : "Linea d’abbigliamento, si apre una nuova sfida"

La moda e il lusso contaminano anche le Forze Armate. Una nuova linea di abbigliamento è stata presentata dal brand identity Macron-Esercito Italiano, per capi sportivi e per il tempo libero, unendo creatività e utilità.

Non solo divise: è evidente che l’abbigliamento rappresenta oggi un indicatore sociale notevole che ha raggiunto anche le Forze Armate manifestando nei fatti, l’interesse per la rivoluzione del marketing nell’abbigliamento e nello sport. All’interno del Palazzo Ducale di Modena, prestigiosa sede dell’Accademia Militare, è stato presentato l’accordo di co-branding che prevede una linea di abbigliamento che abbina innovazione tecnica e qualità dei capi con stile, eleganza e ricercatezza nel design.

La collezione si articola lungo tre linee: gara, allenamento e rappresentanza, con tessuti high-tech, pratici, comodi e altamente performanti.

"La collaborazione nasce da un accordo tra Esercito Italiano e Macron. Altre Aziende produttrici hanno la possibilità di associare il loro brand a quello dell’Esercito Italiano per lo sviluppo di collezioni e prodotti che coinvolgano un pubblico giovane. Macron permette attraverso eccellenti strategie di marketing, di intercettare le nuove generazioni, creando un certo appeal per i ragazzi" racconta Francesco Greco, Generale di Brigata e vice capo reparto Affari Generali Stato Maggiore dell’esercito italiano. Il merchandising sarà disponibile anche per chi non è un militare. "Ciò che ci accomuna è proprio il tricolore, non possiamo non associare il nostro brand a un marchio Made in Italy" conclude il Generale.

"Abbinare Macron all’emblema dell’esercito è per noi motivo di grande orgoglio. È un’Azienda Bolognese il cui obiettivo è di facilitare gli atleti indossando capi di moda che facilitino i loro movimenti, per supportarli in tutte le attività di allenamento e di gara" spiega Gianluca Pavanello, amministratore delegato di Macron. Presenti all’evento alcuni atleti e tecnici del Gruppo Sportivo dell’Esercito: Giovanni Tocci (Tuffi); Vanessa Ferrari (Ginnastica); Oscar Reyes Martinez (Sollevamento pesi); Giuliano Razzoli (Sci Alpino); Andrea Voetter (Slittino) Marion Oberhofer (Slittino) Elisa Cusma Piccione (Tecnico atletica leggera di Castelfranco Emilia); Flavio Cannone (Tecnico ginnastica).

Si percepisce l’impegno costante, la caparbietà e la tempra morale e fisica degli allievi, a cui

Macron ha voluto ispirarsi per rendere ancora più evidente il loro grande impegno nell’Esercito Italiano e nel nostro paese, anche grazie all’abbigliamento.

"L’attività di valorizzazione dei brand delle Forze Armate è uno degli asset più iconici per l’Esercito Italiano cresciuto nel tempo sia in termini di visibilità sia in termini economico-finanziari. Gli ottimi risultati raggiunti sono merito di un grande impegno della Forza Armata che oggi ringrazio, anche a nome dell’amministratore delegato Luca Andreoli" ha dichiarato il Tenente Colonnello Angelo Carusone nel suo intervento.

Gilda Cacciapuoti