La Modenese festeggia il salto in Prima Categoria

MODENESE 4 SAN VITO 0

MODENESE: Corghi, Lugari, El Maidi, Mascia (50’ Villano), Chirico, Serafini, Bonelli (78’ Mutillo), Stanzani, Manno (69’ Rovatti), Doffour C., Fowe (75’ Rizzo F.). A disp: innocenti, Colistra, Cabrera, Villano, Galetti, Rizzo F., Mutillo, Rovatti, Castellina. All. Michelini.

SAN VITO: Pedrini, Ballotta, Degli Esposti, David, Musso, Sula, Francesconi, Carboni, Montanari, Sereni, Francioso. A disp.: Pederzini, Garbini, Osei Tutu, Ferri, Saglietti, Corali, Xhameta, Casella, Barbolini. All.: Bovara

Arbitro: Torelli di Modena

Reti: 25’ (rig.) Serafini, 40’ Lugari, 52’ Doffour C., Rizzo F.

La Modenese corona un cammino straordinario in vetta alla Seconda "F" (20 vittorie su 23 gare) e con 3 turni di anticipo festeggia il salto in Prima. Ai gialloblù di Michelini bastava un pari col San Vito, demolito da 4 reti: al 25’ Serafini trasforma un rigore, al 40’ Lugari raddoppia in mischia da corner, al 52’ tris di Doffour con un gran diagonale dal limite e al 90’ super gol di Rizzo.