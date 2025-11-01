"La Montagna, alpinismo da 35 anni"

Marche, sos liste d'attesa

1 nov 2025
MARCO PEDERZOLI
Cronaca
Vignola, per l’anniversario dell’associazione, il libro che raccoglie le fotografie.

Importante anniversario nei giorni scorsi per l’associazione alpinistica "La Montagna" di Vignola, che ha celebrato alla rocca di Vignola il 35esimo anniversario della sua fondazione. Graziella Viani, presidente dell’associazione, spiega: "E’ stata una bellissima serata quella al castello. La sindaca ha introdotto l’evento, quindi abbiamo presentato un libro-raccolta di fotografie e ricordi che raccontano il nostro cammino. Abbiamo anche accolto un caro amico dalla Sardegna, Lino Cianciotto e guida esperta, "diversamente disabile", che ha scritto guide e ci ha già accompagnato in diverse escursioni. Abbiamo avuto pure un musicista, Claudio Zini, che ha intrattenuto tutti i numerosi intervenuti. La nostra associazione si ispira ai valori della bellezza dei luoghi, della natura, dell’esplorazione (in particolare della montagna), ma anche della storia, della cultura e delle tradizioni dei posti visitati. Con l’aggiunta del grande valore dello stare insieme, della socializzazione, dell’accoglienza e del fare gruppo, divertendosi". In occasione della serata dei 35 anni è stato presentato anche il volume che raccoglie diversi momenti di iniziative organizzate dall’associazione alpinistica vignolese.

m. ped.

