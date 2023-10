La montagna con l’incognita neve: "Non solo sci, spazio al trekking"

"Una montagna di passioni", da vivere tutto l’anno. Skipass, un tempo fiera della neve, oggi ’aggiusta il tiro’ e parla a tutti gli amanti di vette e crinali, visto che le piste imbiancate, si sa, non sono più una certezza. La kermesse si terrà da domani al 29 ottobre nei padiglioni della fiera di Modena, in via Virgilio, e affiancherà a novità e tendenze in fatto di sci e snowboard anche materiali, percorsi e offerte per chi ama trekking, arrampicata e molto altro. La fiera arriva in un momento molto delicato per la filiera. Non a caso, la Regione ha stanziato un finanziamento di quasi 7,4 milioni – di cui 3,5 dal Funt (Fondo unico nazionale del turismo) – dedicato a 15 progetti, pubblici e privati, che saranno realizzati nelle zone montane dei territori di Rimini, Forlì-Cesena, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Piacenza. "Un pacchetto di risorse, per una spesa complessiva di 14 milioni se si considerano gli investimenti degli enti pubblici e dei privati – spiegano da viale Aldo Moro –, che serviranno a realizzare e riqualificare funivie, nuove seggiovie su vecchi tracciati, cabine elettriche, a migliorare i collegamenti tra le cime, potenziare gli impianti di innevamento e per la sicurezza delle strutture". "La neve ovviamente rimane centrale e ci auguriamo che sia un inverno nevoso – spiega l’assessore regionale al turismo, Andrea Corsini – . Ma non possiamo controllarlo e ci attrezziamo. Ecco perché abbiamo varato questo pacchetto di misure molto importanti per l’Appennino". Poi aggiunge, parlando di Skipass: "Quest’anno l’evento avrà un taglio diverso, sarà aperto al turismo in montagna nei mesi primaverili ed estivi. È molto importante per dare un futuro più stabile e strutturato al turismo in Appennino e anche per consentire agli impianti di risalita di essere utilizzati non solo durante i mesi invernali per lo sci, ma tutto l’anno". Parole condivise da Marco Momoli, amministratore delegato di ModenaFiere, che afferma: "Questa volta non si parla più solo di montagna bianca, ma anche di montagna verde. È una scelta che arriva in primis su richiesta di espositori e visitatori". "La montagna d’estate – sottolinea infine Stefano Longo, vice presidente della Fisi – richiama anche molti turisti stranieri. Tutto va fatto nel rispetto della natura e dell’ecosistema. Ma vedo che le giovani generazioni, su questo fronte, sono molto attente".