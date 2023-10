La Montagna si spopola: "Chiudono i servizi e le piccole aziende. Ma il rilancio è iniziato"

"Le iscrizioni gratuite agli asili nido, oltre agli investimenti del Pnrr sui progetti di innovazione e crescita delle periferie e lo sviluppo turistico che sta vivendo un vero e proprio rilancio, sono fattori che messi a sistema possono e debbono fare la differenza". Il presidente della Provincia Fabio Braglia scorre con preoccupazione i dati congiunturali sulla popolazione che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi. I numeri che arrivano dalla montagna poi sono particolarmente allarmanti. Nel complesso, la popolazione residente è di 701.751 persone, nel 2022 si sono contate 5.110 nascite e 8.113 decessi, per una differenza in negativo di 3.003 unità con un tasso si crescita naturale (differenza tra nascite e morti) tra i peggiori degli ultimi venti anni, secondo solo a quello osservato nel 2020.

Incidono crisi economica degli ultimi anni, gli effetti della pandemia che ha offuscato la speranza nel futuro delle famiglie, una ridotta natalità che riguarda anche le famiglie straniere che fino a poco tempo contribuivano a tenere in equilibrio il sistema mentre adesso tendono a fare meno figli come gli italiani, inevitabile adattamento culturale prima ancora che economico.

Come si diceva spiccano in negativo i risultati della montagna dove il tasso si attesa a -15 per cento a Montefiorino, il -12 per cento a Montese, il -12 a Polinago, -13 a Riolunato, - 12 per cento a Fanano. A Modena città per fare il raffronto il calo è ‘solo’ del 4 per cento, Bomporto -0,7%, Carpi -3,4 per cento.

Presidente Braglia, l’unica consolazione è che il saldo negativo è comunque inferiore a quello della media nazionale.

"Il dato è preoccupante se analizzato nella sua complessità e come trend, perché conferma un andamento complessivo, sia a livello nazionale che locale, di un invecchiamento della popolazione che pare esserci ’cronicizzato’. Vediamo ormai da vicino gli effetti di questa tendenza, con comunità sempre più anziane in cui le nascite rappresentano dei veri e propri ’eventi’".

La montagna, che lei conosce bene, è particolarmente penalizzata: i tassi di crescita naturale decrescono a due cifre.

"Sulla montagna incidono diversi fattori, che sono comunque riscontrabili anche nelle zone più decentrate della periferia della provincia. Credo che la sempre più crescente difficoltà di accesso ai servizi, non solo di carattere sanitario, ma anche sociale, economico (chiudono gli sportelli bancari, postali, chiudono le piccole attività commerciali) non incentivino la ’migrazione’ delle famiglie verso i Comuni montani. A questi aspetti si aggiunga anche un invecchiamento della popolazione che sbilancia sempre di più le comunità, che debbono mettere in campo azioni e scelte che supportino e aiutino questa fascia di popolazione".

Come si potrebbe invertire la tendenza?

"La situazione può essere migliorata e noi amministratori abbiamo ben chiara la portata di questa sfida. Servono politiche che favoriscano la famiglia, che avere figli non sia un peso, ma la realizzazione di un progetto di vita e a fianco di queste politiche servono incentivi per riportare il lavoro e i servizi di prossimità in questi territori. La montagna deve tornare ad essere attrattiva e ’conveniente’ per i cittadini, abbiamo tutte le carte in regola per affrontare questa sfida e sono certo che insieme ce la faremo a invertire la tendenza".

Ci sono segnali di un impegno politico-sociale in questo senso?

"Le politiche regionali per le nuove abitazioni e per gli aiuti alle famiglie, come ad esempio le iscrizioni gratuite agli asili nido, oltre agli investimenti del Pnrr sui progetti di innovazione e crescita delle periferie e lo sviluppo turistico che sta vivendo un vero e proprio rilancio negli ultimi anni come dimostrano i dati elaborati dal settore, sono fattori che messi a sistema possono e debbono fare la differenza".