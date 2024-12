"La montagna?. Una meta ideale"

"Queste vacanze natalizie sono state abbastanza tranquille – afferma Maria Giovanna Pederzoli – a parte la visita ad alcune città italiane, tra cui Verona, ho passato qualche giorno in famiglia e ho rivisto le amiche. Per capodanno forse farò un giro in montagna: solitamente viaggio durante la stagione estiva e rimango con i parenti durante il Natale". "Io invece ho visitato Praga per tre giorni con alcune amiche – commenta Giada Currò –, siamo andati qualche giorno prima di Natale ed è stata una bellissima esperienza. Come da tradizione ho festeggiato il pranzo del 25 dicembre con la famiglia, mentre Capodanno lo passerò in montagna in compagnia di alcuni amici".