La morte di Alberto Mantovani: "Il suo esempio continuerà a guidare i nuovi imprenditori"

E’ esteso e profondo il dolore lasciato dalla scomparsa di Alberto Mantovani. Sul sito della azienda da lui fondata nel 1963, la Mantovanibenne a Mirandola, realtà specializzata in attrezzature per macchine da costruzione adibite alla demolizione e movimento terra, è ricordato in homepage con un semplice "1937-2024 Grazie Presidente". Parole essenziali e sincere volute dai figli Roberta e Paolo, attuale Ceo dell’azienda, dai nipoti Lorenzo e Jacopo e dalla pronipote Anastasia, adatte a descrivere lo stile di vita di questo 87enne, che ben sintetizzano un percorso imprenditoriale e pubblico, quale il suo, che ha lasciato ovunque ben definite impronte e incancellabili ricordi. E’ stato presidente della Cassa di Risparmio di Mirandola, di Confindustria Modena, della Camera di Commercio di Modena e di Democenter-Sipe, assumendo anche importanti ruoli di vertice regionali sia in ambito confindustriale che camerale, e cosa di cui andava molto orgoglioso è stato insignito il 4 giugno 2008 dalla nostra università della laurea specialistica ad honorem in Ingegneria Meccanica, a riconoscimento del ruolo che ebbe nella nascita della allora facoltà di Ingegneria "Enzo Ferrari".

Si è spento domenica nel tardo pomeriggio verso le 18.30 nella sua casa. Aveva vicino i famigliari. Poco più di un mese fa era deceduta la amatissima moglie Franca Roncadi, che gli fu accanto sostenendolo anche in azienda tutta la vita. "Era malato da tempo - ricorda il nipote Jacopo – ma ha sempre mantenuto la sua forza e la sua eleganza fino all’ultimo nonostante la condizione fisica estremamente precaria. Anche se ci ha lasciati, la luce che ci guida non svanirà mai". I funerali si terranno domani presso il duomo di Mirandola alle ore 10.00, mentre la camera ardente da ieri è stata composta in azienda, quasi una sua seconda casa, in via Righi 21. "Alberto Mantovani – ha fatto sapere la sindaca di Mirandola Letizia Budri - ha tracciato un percorso esemplare, incarnando i valori di impegno, competenza e visione che ben rappresentano il meglio dell’imprenditoria italiana. Non lascia solamente un’azienda innovativa e competitiva, ma anche un esempio di come il successo possa coniugarsi con la responsabilità sociale. La sua eredità continuerà a ispirare e guidare le generazioni future di imprenditori, dirigenti e lavoratori".

Alberto Greco