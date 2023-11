La morte di Taissir Sakka: "Telecamere nei dintorni non ancora visionate: i video siano acquisiti"

"E’ necessario analizzare tutte le telecamere ma anche i tabulati relativi alle conversazioni intercorse tra i militari". E’ stata depositata nei giorni scorsi l’istanza, da parte dell’avvocato Fabio Anselmo, volta a far luce sulla morte di Taissir Sakka, il tunisino di 30 anni trovato cadavere la mattina del 15 ottobre nel parcheggio del cinema Filmstudio 7B. Dai primi esiti della perizia medico legale sul corpo della vittima, sarebbero state escluse lesioni di qualsivoglia natura o comunque compatibili con una morte violenta e si propende dunque per la morte ‘naturale’. Come noto la procura ha iscritto nel registro degli indagati, (atto dovuto) con l’ipotesi di reato di morte come conseguenza di altro reato un carabiniere mentre altri 5 colleghi dell’arma rispondono di lesioni ai danni del fratello della vittima, Mohamed, che ha sporto denuncia. In attesa degli esiti autoptici, il legale che assiste Mohamed Sakka ha presentato istanza alla procura affinchè vengano effettuati ulteriori accertamenti. Secondo l’avvocato Anselmo, infatti, gli stessi carabinieri nell’annotazione già depositata davano atto della presenza di ulteriori telecamere i cui filmati non risultano acquisiti, relativi ad altri due occhi elettronici posizionati in via Nicolò dell’Abate dinanzi ai civici 9 e 11. I dispositivi – fa presente l’avvocato nell’istanza – sono infatti posizionati dinanzi al parcheggio del "dopolavoro ferroviario" in cui è stato rinvenuto il cadavere di Taissir Sakka. Le telecamere potrebbero quindi aver immortalato l’arrivo di Sakka ma anche quanto accaduto dopo. Il legale chiede poi di acquisire le telecamere poste all’interno della caserma del comando provinciale dei carabinieri, essendo state acquisite solo quelle esterne. Dall’annotazione dei militari emergerebbe poi come due equipaggi del Radiomobile si siano diretti all’esterno della caserma "alla probabile ricerca ricerca dei due fratelli": da qui la richiesta dei tabulati e delle registrazioni di tutte le comunicazioni tra i militari e la centrale operativa, nonché le telecamere ed i report dei gps eventualmente installati sulle automobili di servizio". Intanto l’avvocato Roberto Ricco, che assiste gli indagati insieme al collega Cosimo Zaccaria afferma: Rispetto ad eventuali acquisizioni dei filmati, riteniamo sia un passaggio legittimo e faremo le nostre valutazioni se e quando avremo modo di accedere a queste risultanze. Da quanto ci risulta la polizia giudiziaria ha già a disposizione molto materiale video".

Valentina Reggiani