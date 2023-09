La mostra all’Arcobaleno di Medolla. Suggestioni dall’Amazzonia tra animali reali e fantastici

Figure umane deformate e colori accesi, la Natura primigenia dell’Amazzonia e gli animali fantastici di un bambino, diventati adulti insieme a lui. Sono due nomi potenti quelli che riempiranno i muri della Sala Arcobaleno di Medolla (in via Amendola) da domani fino al 22 ottobre: Ericailcane e Bastardilla.

Entrambi artisti di fama internazionale, portano i loro disegni in mostra nella provincia modenese - con un’esposizione curata da Andrea Losavio della galleria modenese D406 - a poco più di un anno di distanza dallo straordinario intervento di arte pubblica che li ha visti protagonisti: la grande pittura murale realizzata sulla parete della palestra comunale, in occasione del decimo anniversario dai terremoti del 2012.

"Accogliamo con gioia a Medolla questa mostra di due artisti di livello internazionale, in uno spazio recuperato dopo il sisma, raccogliendo una sfida che siamo certi di vincere: contribuire a riportare grandi mostre anche nella Bassa", il commento del sindaco di Medolla Alberto Calciolari.

Fulcro dell’esposizione di Ericailcane saranno una significativa selezione di disegni del celeberrimo progetto dal titolo ‘Potente di fuoco’, 100 disegni su carta raffiguranti animali reali e fantastici che si fronteggiano: 50 sono stati realizzati nel lontano 1985 da Leonardo, 5 anni, e conservati con cura dai genitori che, 25 anni più tardi, decidono di restituirli al figlio autore, nel frattempo diventato l’artista affermato che è oggi Ericailcane. Gli animali di ieri sono diventati ‘adulti’: al segno infantile incerto tracciato da Leonardo è subentrato quello perfetto e controllato in anni di esercizio di un talento non comune, in una sfida tra ‘il prima’ e ‘il dopo’ che non può trovare vincitore. I disegni di Bastardilla raccontano invece una straordinaria esperienza di vita all’interno di un villaggio nell’Amazzonia colombiana, dove la Natura primigenia ancora scandisce e condiziona ogni attività umana. Bastardilla, con il suo tratto inconfondibile di chiara matrice sudamericana - è nata in Colombia dove vive e lavora per buona parte dell’anno-, attraverso le sue figure umane deformate riesce a trasmetterci una (diversa) visione del rapporto fra l’Uomo e l’Ambiente, fatto di simbiosi e subalternità, rovesciando una prospettiva antropocentrica troppo spesso miope e distruttiva. L’osservazione ‘sul campo’ di Bastardilla si è concentrata sulle donne del villaggio, ritratte nel ruolo preminente all’interno dei gruppi familiari, nella trasmissione della conoscenza, nella crescita ed educazione dei figli: è alle donne che l’artista attribuisce, non senza ragione, il ruolo decisivo di sentinelle per il mantenimento dell’equilibrio fra Uomo e Natura. La mostra è a ingresso gratuito, aperta il sabato e la domenica dalle 10 alle 18, durante la settimana su prenotazione per gruppi e scolaresche. Info e prenotazioni: 053553811 o [email protected].

c. mas.