CronacaLa mostra di Mattioli . Esposte trenta opere del poeta del colore protagonista del ’900
24 ott 2025
EUGENIO TANGERINI
Cronaca
  4. La mostra di Mattioli . Esposte trenta opere del poeta del colore protagonista del ’900

L‘esposizione ‘Colors’, da oggi all’8 gennaio nell’ex chiesa di San Paolo. La nipote dell’artista, Anna Zaniboni Mattioli: "Era legatissimo a Modena. Non capiva perché la città non gli avesse mai dedicato una personale".

Marco Pozzali, scrittore e Anna Zaniboni Mattioli, nipote dell’artista

È un ritorno a casa e un viaggio nella memoria, ma soprattutto un atto dovuto e lungamente atteso, la mostra ’Colors’, che da oggi all’8 gennaio ospita nel complesso di San Paolo in via Selmi una trentina di opere sceltissime di Carlo Mattioli, artista colto e appartato il cui tratto inconfondibile ha lasciato un segno importante nella pittura italiana (e non solo) del Novecento. Mattioli, infatti, pur avendo trascorso quasi tutta la vita a Parma, nacque a Modena nel 1911 in via Selmi 6, a pochi passi dalla vecchia chiesa trasformata in museo dove oggi il colore e la materia irrompono dai suoi grandi dipinti. Il nonno decorava i soffitti con motivi floreali nelle case della borghesia, il padre insegnante di disegno trasferì per lavoro la famiglia a Parma, nel 1925, quando Carlo aveva terminato il primo anno al Venturi. Un destino segnato, il suo. Studia belle arti, dipinge e comincia a sua volta a insegnare, immergendosi nel clima culturale degli anni Quaranta tra gli amici poeti, letterati e critici: Mario Luzi, Attilio Bertolucci, l’editore modenese Ugo Guanda. I successi personali non tardano ad arrivare: è tra i vincitori alla Biennale di Venezia e alla Quadriennale di Roma nel 1956, espone più volte in Italia e all’estero, le sue opere finiscono in importanti collezioni pubbliche e private. Eppure l’ultima, piccola mostra di Mattioli nella sua città natale risale al maggio 1960. Fu allestita nella Sala comunale di cultura, da allora sono trascorsi ben 65 anni e Mattioli è scomparso nel ’94.

"Il nonno si è chiesto molte volte perché Modena non gli abbia mai dedicato una personale", ricorda Anna Zaniboni Mattioli, anima della Fondazione intitolata all’artista e curatrice, assieme allo scrittore Marco Pozzali, dell’attuale mostra in San Paolo. "Era molto attaccato alle sue origini, in famiglia si parlava e cucinava modenese. Nelle favole mi raccontava di re Artù, ispirandosi alle sculture sulla porta della pescheria. Nel ’47 disegnò un manifesto per l’Ente del turismo, con Wiligelmo in primo piano e il Duomo sullo sfondo". Modena matrigna, dunque. Perché? "Assenza più acuta presenza", recita con semplicità disarmante una poesia dell’amico Bertolucci. Forse quell’artista solitario, che non accettava di farsi inquadrare in schemi e correnti, aveva troppo poco a che spartire con la critica militante. Ma è arrivato il momento di guardare avanti e Anna sorride: "Oggi il nonno sarebbe felice. E sua figlia Marcella, mia madre, è molto emozionata".

"Il ritorno a Modena delle opere di Mattioli chiude un cerchio ideale e ricuce un percorso", commenta l’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi. "Lavoravamo da un anno e mezzo, a stretto contatto con la Fondazione Mattioli, per questa mostra importante e attesa. Credo che sia un bel regalo alla città: ci accompagnerà in inverno e avrà effetti positivi sul turismo".

Un luogo simbolo, il vicino cortile del Leccio con il gran vegliardo verde dalle larghe braccia, è stato determinante per chiudere l’accordo tra Fondazione e Comune. L’albero, infatti, è un archetipo dell’immaginario di Mattioli: si moltiplica nei suoi quadri filtrando la rappresentazione della natura. ’Colors’ raccoglie le opere fra il 1974 e il 1992. Fase matura, con un linguaggio più personale e riconoscibile.

"Poteva essere una mostra antologica – spiega la curatrice – ma abbiamo preferito puntare sul colore: volevo che il nonno, dopo tutto questo tempo, tornasse vestito a festa. Raccontiamo la sua seconda giovinezza, quando ha riscoperto una nuova tavolozza". È un tripudio di rossi ardenti, verdi e azzurri palpitanti, neri profondi e bianchi contaminati di luce. Una pittura sospesa tra figurazione a astrazione, fatta di campi di papaveri e lavanda, spiagge, brughiere e paesaggi dell’anima. Ma non subito: nella prima sala ci sono dipinti chiari e materici, ispirati alle sinopie del camposanto di Pisa: "È il fondale che aspetta tutti i colori possibili". E dimostra quanto fosse colta la pittura di Mattioli, in equilibrio tra i grandi del passato e l’inquietudine del presente.

"Poi, man mano che ci si addentra – spiega Pozzali – l’allestimento svela nuove aree con sorprese articolate per colore". Anche il catalogo è una sorpresa. Grande formato, foto a tutta pagina, testi critici affidati agli amici artisti e poeti. Scrive Cesare Garboli, a fianco di un albero scuro che svetta sulla colatura azzurra delle sue radici: "A settant’anni la gioventù può essere misteriosa. Si può essere giovani ‘dopo’, quando la pittura non ha più la gioia di partire da zero, ma la gioia di averlo finalmente raggiunto".

