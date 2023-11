La Mostra ornitologica vola. In Fiera 200mila esemplari: "Grande partecipazione"

"Organizzare la Mostra Ornitologica più grande d’Europa ‘solo’ con una squadra di volontari è un’impresa davvero importante. Quest’anno abbiamo la grande soddisfazione di essere ritornati, come affluenza e partecipazione di espositori, ai livelli eccezionali del pre Covid". Così si è espresso Ivano Gualerzi, presidente della Società Ornitologica Reggiana, in occasione del taglio del nastro della 82esima Mostra Ornitologica Internazionale che ha inaugurato ufficialmente ieri tra decine di pullman organizzati da tutta Europa, migliaia e migliaia di visitatori da tutto il mondo e padiglioni pieni di espositori, visitatori ed esemplari in esibizione. Un successo dopo tutte le incertezze dovute al cambiamento di sede dell’anno scorso e a due anni di interruzione a causa della pandemia.

La seconda giornata della manifestazione ha visto l’inaugurazione ufficiale, alla quale hanno preso parte, oltre al presidente di SOR Ivano Gualerzi, il direttore di Modena Fiere Marco Momoli e Ludovica Carla Ferrari, assessora alle Politiche economiche, Turismo e promozione della città del Comune.

La Mostra Ornitologica Internazionale mette a disposizione dei suoi visitatori 20mila esemplari in esposizione, oltre ai 200mila della mostra scambio. Si tratta degli esemplari che hanno partecipato alla gara di bellezza e di standard provenienti da 18 Paesi, europei ed extraeuropei e giudicati e premiati da 100 giudici.

La manifestazione sarà aperta al pubblico fino alle 14 di oggi. Tutte le informazioni al sito www.sor.re.it.

La mostra ornitologica è stata tra l’altro l’occasione per l’ex ministro Carlo Giovanardi (Popolo e Libertà) di incontrare i rappresentanti dell’ Ente nazionale Circhi, dell’Italian Gekko Association e della Federazione Ornicoltori Italiani che lo hanno sensibilizzato su una disposizione normativa – le leggi dell’agosto 2022 volute dall’onorevole Brambilla – "che rischiano - attacca Giovanardi – di provocare la scomparsa in Italia non soltanto di tutti gli animali nati in cattività nei circhi italiani (leoni, tigri, zebre), ma anche tartarughe, iguane e pappagalli importati in Italia prima del 2005, con pene draconiane (compreso l’ arresto dei proprietari) e sequestro degli animali in caso di nascita di nuovi esemplari".

La legge, continua l’ex ministro, "prevede anche costosi ed inutili adempimenti burocratici per la mera detenzione e movimentazione di qualsiasi animale ornamentale (compresi pesci rossi e canarini), sempre sotto la comminatoria di gravose sanzioni. Ho assunto l’ impegno ad operare perché non vengano emanati i decreti attuativi di questi assurdi provvedimenti legislativi, che il Governo ha comunque tempo di modificare sino al settembre 2024".