La moto di ’Cucciolo’ donata al museo della Resistenza

Sabato scorso a Montefiorino, nel museo nella Rocca medioevale è stata inaugurata l’esposizione permanente di un rara moto Guzzi Alce 500, che ora è giunta ad arricchire il numeroso patrimonio di testimonianze legate alla Resistenza. La storia di questa moto, appartenuta al 16enne Piero Benassi di Cadelbosco Sopra, che col soprannome di ’Cucciolo’, entrò come staffetta nella 77esima Brigata Sap (Squadre di Azione Patriottica), dando un contributo fattivo a mantenere i collegamenti fra i vari gruppi partigiani che popolavano il territorio della Valle del Dragone e più in generale della montagna.

A volere che la moto fosse donata al Museo della Repubblica di Montefiorino e della Resistenza Italiana è stata la figlia Patrizia, affinché non andasse disperso il contributo del padre alla sconfitta del nazifascismo ed alla affermazione della democrazia. Alla cerimonia di ringraziamento erano presenti, oltre al sindaco di Montefiorino Maurizio Paladini, il direttore del museo dottor Matteo Manfredini, i presidenti delle ANPI di Cadelbosco e Montefiorino, accompagnati da una nutrita delegazione. "Il Comune – ha dichiarato Paladini - è onorato di poter ospitare questa moto Guzzi Alice 500 appartenuta alla staffetta partigiana Pietro Benassi, il cui contributo alla lotta di Liberazione non sarà dimenticato. Un sentito ringraziamento va alla figlia Patrizia".

Alberto Greco