La Motor Valley Fest dal 2 al 5 maggio

Torna il Motor Valley Fest, il grande festival della terra dei motori. Sesta edizione in programma dal 2 al 5 maggio a Modena. Un long weekend per scoprire dove ‘nascono’ le auto e le moto più veloci al mondo, per toccare con mano l’eccellenza motoristica italiana con una serie di eventi per pubblico e addetti ai lavori. In programma convegni e round table, musei aperti, parate, raduni di auto e di moto, e appuntamenti culturali.