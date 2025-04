La Motor valley rallenta : "C’è grande incertezza"

Aprile inizia con l’entrata in vigore dei dazi Usa del 25% sull’automotive e, come emerge da un’indagine dell’ufficio studi Lapam Confartigianato, a risentirne maggiormente è, inevitabilmente, la Motor Valley. La valutazione è della Lapam che rileva come nel 2024 la dinamica dell’export manifatturiero dell’area modenese "ha registrato un -1,9% rispetto al 2023, nonostante siano complessivamente aumentate del 3% le esportazioni dei settori a maggior concentrazione di micro e piccole imprese". Diminuisce anche del 5,9% l’export manifatturiero "diretto verso la Germania a causa della recessione che sta attraversando il paese tedesco, L’area modenese, rimarca Lapam, "figura tra le 17 principali province che vedono una crescita dell’export verso gli Stati Uniti d’America, con un +5,4% rispetto al 2023". Modena è anche la prima provincia a livello nazionale per peso delle esportazioni di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi verso gli Stati Uniti con un’incidenza del 6,1% sul valore aggiunto provinciale, così come è superiore alla media nazionale per peso degli addetti in micro e piccole imprese della meccanica con meno di 50 lavoratori sul numero di addetti del totale economia: "L’analisi evidenzia diverse criticità che le imprese del territorio devono affrontare – afferma Gilberto Luppi, presidente Lapam Confartigianato –. C’è un dato in particolare che deve fare riflettere, ossia come la parola ’incertezza’ sia la parola più diffusa nel sentiment imprenditoriale che più caratterizza questo periodo".