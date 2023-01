"La musica dei riti affidata a giovani organisti"

di Stefano Marchetti

La festa di San Geminiano di quest’anno non segna soltanto il ritorno delle celebrazioni nella loro ‘forma’ completa, come negli anni precedenti la pandemia, ma si caratterizza anche per un nuovo servizio musicale liturgico che accompagnerà le celebrazioni solenni in Duomo. Dopo la chiusura del rapporto con il direttore della Cappella musicale, la diocesi ha intrapreso un’altra strada. Coordinatori del programma musicale della solennità sono i maestri Francesco Saguatti, noto direttore del coro Puccini di Sassuolo e già organista della cattedrale, e Stefano Pellini, consulente dell’Ufficio Beni culturali della Curia per il patrimonio organario delle chiese diocesane e attualmente responsabile delle attività organistiche della cattedrale.

"Per accompagnare musicalmente i riti di San Geminiano, abbiamo voluto rimanere nel solco della tradizione valorizzando al contempo giovani musicisti modenesi di comprovata perizia", spiegano i due esperti. Ai Vespri solenni e nelle diverse Messe della giornata di San Geminiano si alterneranno dunque diversi organisti e coristi del nostro territorio. Per il solenne Ponteficale di domattina, l’esecuzione musicale è stata affidata ai Madrigalisti Estensi diretti da Michele Gaddi, con Davide Zanasi all’organo e Francesco Gibellini alla tromba. I Madrigalisti sono un ensemble specializzato nell’esecuzione del repertorio fra ‘500 e ‘600, con un occhio particolare al madrigale e ai compositori attivi a Modena nell’antico Ducato d’Este. Fra i progetti realizzati, anche in collaborazione con le Gallerie Estensi, la riscoperta di capolavori sconosciuti fra cui il Vespro per San Contardo d’Este di Giovanni Battista Vitali e le Sacræ Cantiones di Girolamo Belli. Xxx Il repertorio che verrà eseguito in Duomo comprenderà anche il "Salva Nos" di Evaristo Pancaldi, l’ "Oremus Pro Antistite" e "Hic est Geminianus" di monsignor Giuseppe Zoboli, il Kyrie, Gloria e Agnus Dei della Missa Gregoriana De Angelis. Non mancherà l’apporto musicale del compianto don Oscar Piccinini, come autore del Salmo responsoriale e con la magistrale armonizzazione corale del canto "Il Signore è il mio pastore". Prima dell’inizio del Pontificale verrà eseguito il motetto "O beatum Pontificem" scritto appositamente per la festa di S. Geminiano dal musicista modenese Geminiano Capilupi, allievo di Orazio Vecchi, che fu maestro di cappella del nostro Duomo dal 1604 al 1614 ed è sepolto nella chiesa di San Bartolomeo. "Sarà la prima esecuzione dei tempi moderni – viene annunciato –, un omaggio alla tradizione musicale secolare della cattedrale modenese".