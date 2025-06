’La musica del cuore’ e ’La forza della speranza’. Il coraggio delle donne nei libri di Cinzia Mascelli

’La musica del cuore’ e ’La forza della Speranza’ sono i due romanzi presentati mercoledì scorso dall’autrice Cinzia Mascelli (nella foto) alla Feltrinelli di Modena. Romana ma modenese d’adozione, lavora come funzionaria civile in Questura a Modena da oltre trent’anni e ha dato vita alla sua grande passione: la scrittura. Centrale la figura della donna nei suoi racconti. ‘La forza della speranza’ è stato scritto dall’autrice a 22 anni: "Come un sogno in un cassetto – afferma – ora l’ho riportato alla luce, cambiando l’ultima parte, viste esperienze e la maturità. Invece ’La musica del cuore’ è ambientato a Vienna nel 1895. Un periodo che studio da anni’.

v.r.