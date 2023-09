La musica della Corale Puccini è un In-Canto

La musica è, tra le arti, quella che ogni volta riesce ad arrivare più "facilmente" al cuore del pubblico. Lo mostrerà anche il progetto "In-Canto Musicale", presentato dalla Scuola Corale "Giacomo Puccini" di Sassuolo con il sostegno di Fondazione di Modena, il supporto finanziario e organizzativo dei comuni di Sassuolo e Maranello e la collaborazione del circolo Amici della Lirica "R. Malagoli" di Sassuolo.

Come hanno spiegato ieri allo Spazio F di Fondazione di Modena i rappresentanti dei vari enti – Massimiliano Morini, Luigi Zironi, sindaco di Maranello, Samanta Ruffaldi, assessore alla cultura di Sassuolo, Amilcare Fornaciari, presidente della Corale "G. Puccini" di Sassuolo e Simone Guaitoli, direttore della medesima scuola – la manifestazione che si svolge a Sassuolo, Maranello e Modena entra ora nel vivo.

In-Canto Musicale prevede otto appuntamenti, tutti a ingresso gratuito, di ampio interesse musicale, visto il livello degli artisti coinvolti, che spaziano dal grande repertorio lirico alla musica sacra al canto popolare fino alla formazione del pubblico con serate dedicate.

Il cartellone si apre con due fra i melodrammi più amati della produzione lirica italiana di ogni tempo: Traviata, in programma sabato 16 settembre e Cavalleria Rusticana che sarà in scena venerdì 29: entrambe le recite, in forma semiscenica, saranno ospitate all’auditorium Enzo Ferrari di Maranello e vedranno la presenza in scena di due cast di assoluto livello che includono grandi voci della scena lirica italiana come Tania Bussi, Maurizio Leoni, Alessandro Goldoni, Claire Nesti, Monica Minarelli, Roberto Brugioni insieme ai giovani talenti Victoria Vasquez Jurado, Yoriko Okai, Alex Franzò, Xia Pengfei, Li Yixuan. Cantanti che si esibiranno accompagnati dai musicisti Claudia Rondelli Veronica Medina.

La stagione musicale proseguirà successivamente con due appuntamenti tradizionali organizzati dalla Corale Puccini per l’autunno sassolese: la rassegna corale "Città di Sassuolo", in programma domenica 15 ottobre presso la Sala Don Magnani di Sassuolo e la quasi quarantennale Messa dell’Artista che si terrà sabato 25 novembre presso il Duomo di S. Giorgio sempre a Sassuolo, in occasione della ricorrenza di Santa Cecilia, patrona della musica, con la partecipazione del gruppo vocale senese "Sardos in su coro".

Appuntamento di punta della rassegna in programma è il Concerto di Natale, in programma sabato 16 dicembre nel Duomo di S. Giorgio e domenica 17 dicembre nella chiesa di Sant’Agostino di Modena: sarà incentrata su Franz Joseph Haydn (il 10 dicembre al Bertoli di Sassuolo sull’autore ci sarà anche una presentazione dell’esperto Simone Guaitoli), uno dei padri del classicismo viennese insieme a Mozart e Beethoven, con le sue arie più celebri eseguite dalla Puccini affiancata da un qualificato ensemble di voci soliste con i soprani Annalisa Curedda e Yoriko Okai, il baritono Giulio Riccò e l’accompagnamento dell’Accademia Filarmonica di Sassuolo, un’orchestra di giovani musicisti dei conservatori di Modena, Carpi, e Reggio.

In-Canto Musicale si chiuderà il prossimo 6 gennaio nella chiesa di S. Biagio a Maranello con il consueto Concerto dell’Epifania. Per informazioni consultare il sito internet http:scuolacoralepuccini.altervista.org.

s.l.