La musica di Haendel alla Rocca di Vignola

Sarà tutto dedicato allo splendore della musica di Händel il nuovo concerto del Festival musicale estense "Grandezze & Meraviglie", stasera alle 21 nella sala dei Contrari della Rocca di Vignola. L’evento esplorerà due importanti del percorso creativo del compositore tedesco: la sua giovanile esperienza romana e quella londinese che poi lo consacrò.

Il programma infatti accosterà la cantata "Ero e Leandro" del 1707 e i Concerti Grossi dell’Opera III, pubblicati nel 1734 a Londra. L’esecuzione è affidata all’Ensemble Vicetia Musicalis, diretto dal violino concertatore Fabio Missaggia, con il soprano Serena Peroni e l’oboe di Giuseppe Falciglia. xxx Händel aveva vent’anni quando scese a Roma per formarsi con Corelli, Scarlatti e Pasquini, esponenti illustri della tradizione italiana. La cantata "Ero e Leandro" è una rilettura del mito che si nutre del patetismo italiano ma che il compositore chiude in modo audace con un recitativo. Per Händel il viaggio in Italia fu senz’altro un’esperienza molto formativa, ma le dinamiche di una città vivace come Londra gli diedero la possibilità di esplorare nuove risorse compositive. Nei Concerti Grossi dell’Opera III, pubblicati a Londra, si intrecciano quindi nuove trame sonore.

L’Ensemble Vicetia Musicalis che eseguirà questi gioielli è un’emanazione del Dipartimento di Musica antica del Conservatorio di Vicenza. Fin dai primi anni Novanta, l’ensemble si è distinto per la sua missione di unire la ricerca musicologica alla performance su strumenti originali, esibendosi in contesti storici e festival di prestigio in tutta Europa. L’esperienza di Fabio Missaggia e dei solisti contribuiscono a restituire l’intensità e la ricchezza drammatica della musica di Händel. Per il concerto di stasera il biglietto d’ingresso è di 15 euro, con varie possibilità di riduzioni.

s. m.