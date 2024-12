La musica è benefica. Concerto per l’Hospice

Una serata ricca di fascino, di ottima musica, di grande solidarietà. È stato un autentico successo il concerto di Natale alla chiesa di San Carlo promosso da MOmenti di Maria Carafoli e da Fondazione Hospice Modena dignità per la vita Cristina Pivetti, con il patrocinio del Comune di Modena, il supporto di tanti donatori e la collaborazione di Mediamo. Non solo per il pubblico, che ha riempito la suggestiva location con autorità e istituzioni e moltissimi cittadine e cittadini che si sono lasciati coinvolgere dall’atmosfera, e nemmeno soltanto per l’eccellente qualità artistica e musicale del Celebration Mass Gospel Choir (una unione tra i cori Euphonia e Faith Gospel Choir) e di Silvia Mezzanotte, special guest della serata, ma soprattutto per l’intento benefico della serata. I fondi raccolti, al netto delle spese, sono infatti destinati alla Fondazione Hospice Modena, e già durante la serata è stato comunicato un primo risultato: 10.600 euro, una cifra che aumenterà nei prossimi giorni grazie ad altre donazioni legate al concerto che sono in arrivo.

"Il Natale è la festa della vita e l’Hospice è un accompagnamento per un tratto di vita importante, che deve essere riempito dalle relazioni. Natale ci ricorda la relazione tra Dio e l’uomo e l’Hospice è l’espressione delle relazioni belle possono dare ossigeno alla vita fino all’ultimo momento. Per questo c’è un grande legame tra questo concerto di Natale e l’iniziativa dell’Hospice" ha spiegato l’arcivescovo di Modena, don Erio Castellucci, ha fatto eco il sindaco, Massimo Mezzetti: "La città di Modena aveva bisogno da tempo di un luogo come l’Hospice, chiunque è stato colpito da un lutto sa quanto è importante vivere con dignità gli ultimi giorni. L’impegno profuso dai volontari e dalle istituzioni, a partire anche dall’amministrazione comunale, è meritorio e il mio grazie va a loro, uomini e donne che stanno costruendo questa impresa che spero si possa realizzare presto".

"Sono felice di essere tornata a Modena, che è casa mia – ha detto Silvia Mezzanotte – e questo tipo di serate con uno scopo benefico così importante sono fondamentali per dare un senso alla via voce e alla mia esistenza". La chiosa finale è per il presidente di Hospice Modena, il dottor Gabriele Luppi: " È un tassello mancante per i pazienti in una fase di vita difficile e il concetto è di dare dignità alla vita in ogni fase, fino all’ultimo giorno: l’Hospice territoriale ha proprio questa missione".