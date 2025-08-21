Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
CronacaLa musica per la memoria. Il fil rouge della tradizione tra Liberazione e Americhe
21 ago 2025
STEFANO MARCHETTI
Cronaca
La musica per la memoria. Il fil rouge della tradizione tra Liberazione e Americhe

Sabato a Sestola la ’Trilogia della Linea Gotica’ di Turchi e i canti di Pennica. Domenica, a Villa Settecento, Gallo e Benatti ci portano le note del ’Nuovo mondo’.

Il soprano italoargentino Costanza Gallo si esibirà domenica nel salone di Villa Settecento a Pavullo

Il soprano italoargentino Costanza Gallo si esibirà domenica nel salone di Villa Settecento a Pavullo

Per approfondire:

Ultimo weekend in Appennino per l’estate della Gioventù Musicale che poi a metà settembre riprenderà le attività in città. Sabato 23 agosto alle 16 in piazza della Vittoria a Sestola (oppure, in caso di maltempo, alla Biblioteca comunale) continuerà il percorso ’Terra libera, memoria di tutti’, organizzato in collaborazione con Anpi e Istituto Storico per l’80° della Liberazione. Verrà presentata la ’Trilogia della Linea Gotica’ di Massimo Turchi e, a seguire, si ascolteranno musiche tradizionali emiliane e canti della Liberazione eseguiti da Gino Pennica, piva emiliana, ocarina, cornamuse, e Roberta Cappi, voce e organetto diatonico: da cinquant’anni Pennica (fondatore di vari gruppi fra cui Pivenelsacco e Balarèin dla Ligéra) si dedica alla ricerca e alla riscoperta dei balli staccati dei territori reggiani, modenesi e bolognesi.

Domenica 24 agosto alle 18, poi, nel salone di Villa Settecento a Pavullo, il soprano italo argentino Costanza Gallo e il pianista Luca Benatti, responsabile della sede modenese della Gioventù Musicale, presenteranno il progetto ’Songs from the Americas’, un itinerario musicale che percorre due continenti, il Nord e il Sud America, entità apparentemente lontane e separate da differenze culturali, ma unite da una musica che è al contempo radicata nella tradizione e aperta alla sperimentazione. Il concerto viaggerà dunque dal tango argentino alla Broadway newyorkese, dalle malinconiche canzoni di Guastavino (spesso definito "lo Schubert argentino") alle sperimentazioni pianistiche di Philip Glass, dalle composizione di Heitor Villa-Lobos e allo stile di Leonard Bernstein, autori molto diversi, ma accomunati dalla tensione verso una comunicazione diretta e sincera con l’ascoltatore. Non mancheranno alcune songs che sono divenute dei classici, come ’Alfonsina y el mar’ di Ariel Ramírez, dedicata alla poetessa Alfonsina Storni, e ’Summertime’, composta da George Gershwin per l’opera ’Porgy and Bess’, una ninna nanna che mescola influenze popolari, blues e spiritual.

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Musica