La musica piange Romano Organizzatore del CantaMo "Amava la chitarra e la vita"

di Stefano Luppi

Se n’è andato ieri, ad appena 47 anni, il chitarrista e organizzatore musicale modenese Thomas Romano. Un nome molto noto nella musica cittadina, per le tante serate e anche per avere lavorato a lungo con il cantautore e giocatore della Nazionale cantanti Francesco Guerra nonché per essere l’organizzatore della manifestazione musicale benefica ’CantaMo’. Quest’ultimo evento, nato nel 2017, è un appuntamento ormai fisso per i palchi della nostra provincia e l’edizione dell’anno scorso si è tenuta al teatro Storchi dove si sono esibiti il "Team Enjoy events & fun" e Paolo Belli. Romano era un chitarrista di grande esperienza che spesso ha accompagnato l’amico Guerra, in un duo soul e acustico con melodie di Steve Wonder, Bob Dylan, Sting, Battisti, Lucio Dalla e tanti altri. "Siamo amici e collaboratori da dieci anni almeno – dice Guerra – e proprio il CantaMo è stata una grande esperienza in cui lui metteva l’anima. Un ottimo professionista, un bravo ragazzo sempre con atteggiamento positivo". Un altro amico di lunga data di Thomas Romano è lo chef de L’erba del Re in piazza Pomposa Luca Marchini: "Eravamo amici da tanto e la scorsa estate siamo anche stati in vacanza insieme alle nostre famiglie. Thomas è davvero una persona straordinaria: l’ho sempre visto pensare agli altri prima che a sé stesso. Era veramente un amico buono di animo che metteva la sua famiglia e le persone al centro dei suoi pensieri, oltre ovviamente ad avere un posto speciale per la sua musica".

Anche la speaker di Radio Bruno Clarissa Martinelli lo conosceva bene: "È stato Paolo Belli, ieri, il primo a darmi la notizia della morte di Thomas. Noi ci siamo conosciuti nel 2018 quando mi chiese di presentare una data del suo CantaMo, un progetto benefico che vedeva coinvolti alcuni dei più brillanti talenti musicali modenesi, cantanti e musicisti". Paolo Belli su Facebook scrive che "insieme abbiamo suonato, scherzato, riso, faticato, e tu sei sempre stato pronto e disponibile, con la tua professionalità, la tua gentilezza e la tua gioia di vivere". Romano lascia due figli e la moglie Alice, camera ardente a TerraCielo di via Emilia Est e funerale domani alle 16 alla chiesa di Santa Caterina di via Mar Mediterraneo 80.