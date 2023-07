La musica ’viaggia’ in provincia Quaranta concerti in arrivo

di Stefano Marchetti

L’estate è più bella se la si vive con serenità, con gioia, con fantasia. In una parola, "Armoniosamente". Torna la rassegna ideata dall’associazione Amici dell’organo ‘J. S. Bach’ di Modena in collaborazione con l’associazione Cantieri d’arte: attraversando la provincia dalla Bassa all’Appennino, il cartellone propone una quarantina di concerti (tutti a ingresso gratuito) in 15 Comuni, spaziando fra le proposte e i generi, anche con protagonisti internazionali. "Il nostro maggior sostenitore, la Regione Emilia Romagna, ci ha confermato il suo contributo, altri invece quest’anno non ci hanno rinnovato il loro appoggio – spiega il maestro Stefano Pellini, ‘anima’ della rassegna –. Con le risorse dell’associazione abbiamo deciso di far fronte comunque agli impegni e di confermare il cartellone che avevamo pensato. Siamo nati per fare musica sul territorio e lo faremo fino alla fine, anche se non è escluso che questa edizione (siamo partiti nel 1997) possa essere davvero l’ultima".

Dopo le anteprime dei giorni scorsi, "Armoniosamente" decollerà questa sera al parco Lennon con il progetto di world music Shardafrica, poi inizierà a ‘viaggiare’ per la provincia: sabato 15 luglio, per esempio, a Renno di Pavullo si terrà una conferenza itinerante con il professor Andrea Pini, quindi il concerto del soprano Lucia Cortese con l’organista Irene De Ruvo, mentre il 25 luglio la rassegna farà tappa al teatro Facchini di Medolla con l’arpista Davide Burani e gli archi di Viktoria Borissova, Elia Torreggiani, Ilaria Negrotti e Fabio Gaddoni. Tornerà il sempre atteso concerto promenade del 2 agosto a Fiumalbo: nella stessa serata, l’organista Paolo Bougeat si muoverà di chiesa in chiesa, regalando suoni e atmosfere differenti. A Vitriola il 13 agosto ascolteremo il mezzosoprano Daniela Pini con l’organista Davide Zanasi e il 20 agosto a Pompeano di Serramazzoni i Ministriles de Marsias, prestigioso ensemble spagnolo specializzato nel repertorio antico, fra i più ammirati. E lo stesso maestro Pellini sarà protagonista del concerto d’organo la sera di Ferragosto nella chiesa di Roccapelago. "Armoniosamente" (che si concluderà fra settembre e ottobre con concerti a Recovato, Stuffione e Formigine) aprirà poi la strada al raffinato "Modena Organ Festival" che valorizza il pregiatissimo patrimonio di organi antichi della nostra città.