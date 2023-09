La Napoli di De Crescenzo e del tenorissimo Pavarotti

Da "I’ te vurria vasa’" a "MariaMarì" e "’A vucchella": le classiche canzoni napoletane, con la loro storia, i loro sentimenti e la loro passione, illumineranno l’omaggio a Luciano Pavarotti nel 16° anniversario della scomparsa. Mercoledì 6 al teatro Comunale Pavarotti Freni, Eduardo De Crescenzo (nella foto) e il pianista Julian Oliver Mazzariello ci offriranno l’incanto di un repertorio che il tenorissimo seppe far suo, portandolo in tutto il mondo. Alla serata parteciperanno anche il tenore Giuseppe Infantino e il soprano Iolanda Massimo, selezionati dalla Fondazione Pavarotti. Sempre mercoledì sera, al chiostro di San Pietro, la musica klezmer, balcanica ed ebraica, eseguita da Claudio Ughetti (fisarmonica) e Gen Llukaci (violino), accompagnerà la presentazione del libro "Farò e capirò" di Franca Coen.

Eclettica cantautrice, fra le voci più amate dell’alternative italiano, Maria Antonietta sarà protagonista sabato 9 alla festa Pd di Modena: il suo album più recente è "La tigre assenza" in cui la cantante abbraccia i suoi fantasmi, anche se sono feroci. Sempre alla festa, venerdì 8 il glam rock di Lucio Corsi. Sabato 9 una serata jazz al parco Berlinguer di Carpi con il Jazz Mates Quartet e una jam session a km 0, in collaborazione con il Conservatorio ‘Boito’ di Parma: domenica sera, poi, Marco Dieci in "Hotel Emilia", un tributo ai cantautori emiliani.

s. m.