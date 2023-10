La natura raccontata con le storie a Vignola: l'asilo vince il premio educativo

Importante affermazione per l’asilo nido parrocchiale "San Giuseppe" di Brodano, associato alla Fism, federazione italiana scuole materne. Ogni anno l’associazione nazionale "Bambini e Natura" propone un concorso che mira a favorire l’incontro tra bambini, bambine e natura. A cadenza annuale, quindi, in questo contesto sono prodotti racconti che testimoniano il crescente interesse del mondo educativo per ciò che sta oltre i muri delle case e delle scuole. Il nido di Brodano quest’anno si è aggiudicato il premio per il miglior progetto educativo. Silvia Corni, coordinatrice pedagogica Fism Modena, e Licia Vasta, coordinatrice pedagogica del nido San Giuseppe, spiegano: "Marika Garuti, Alice Pelloni e Benedetta Pastorelli sono le tre educatrici che hanno saputo raccontare attraverso il progetto "E tu dove abiti? Storie di tane, nidi e fili invisibili" l’incontro continuativo fra bambini, natura e territorio".

m.ped.