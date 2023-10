Un pezzo importante della città è stata finalmente restituita ai modenesi. La nuova area ex Amcm, dopo anni e anni di attese, discussioni, litigi, progetti limati e ricerca dei fondi, sta finalmente prendendo forma. Si poteva fare meglio? Forse. Si poteva privilegiare il verde rispetto al (tanto) cemento? Può darsi. Ma la necessità di far quadrare i conti (nello specifico le entrate) ha di fatto imposto la linea perché il rischio era quello di avere un’area degradata alle porte del centro. Invece ieri i modenesi hanno passeggiato in una piazza e sono tornati al teatro delle Passioni. Ma non sottovalutiamo il problema parcheggi: c’è ancora tempo per intervenire.