La neve blocca le frane, ma non gli sciatori

Neve fresca in quota ieri pomeriggio sull’alto Appennino, dove da oggi torna il sereno ma con temperature sottozero anche a quote basse. Neve che ha evitato ulteriori apporti di acqua dai fiumi montani verso la pianura. Per oggi resta comunque un’allerta gialla della Protezione Civile regionale anche nella zona montana: ‘Sul settore appenninico, a causa delle condizioni di elevata saturazione dei suoli dovute alle precipitazioni degli ultimi giorni, saranno ancora possibili localizzati dissesti sui versanti caratterizzati da fragilità idrogeologica’. Proprio tali dissesti hanno ridotto ieri l’afflusso di turisti e sciatori nelle stazioni appenniniche.

"Nel comprensorio del Cimone -dice il presidente Luciano Magnani- la stagione sciistica continua: tutti gli impianti sono aperti e percorribili i raccordi tra le stazioni del Cimoncino, Passo del Lupo/Lago della Ninfa e Polle. Abbiamo però rilevato le difficoltà degli appassionati a raggiungere il nostro Appennino, causa i disagi alla viabilità sia nel Modenese che nel versante toscano bersagliato da frane e smottamenti. Vorrei qui far notare il ruolo delle stazioni invernali anche nel settore di presidio della montagna, sia mantenendo con lavoro in loco una popolazione che evita dissesti da abbandono, sia nella gestione della neve sulle piste con l’importanza dei bacini di raccolta piogge per l’innevamento programmato, che altrimenti ingrosserebbero ancor più i fiumi a valle".

Per il proseguimento della stagione sciistica, sul Cimone si prevede una settimana con temperature idonee per le ultime sciate stagionali e prolungare così la buona stagione sportiva il più possibile. Alle Piane di Mocogno questo fine settimana, a causa delle condizioni meteo sfavorevoli, gli impianti sono chiusi. ‘Tuttavia -dicono i referenti- le Piane non si fermano mai: passeggiate, trekking, panorami e natura sono sempre disponibili e le nostre strutture pronte a rendere la giornata ancora più dolce ai nostri visitatori’. Intanto sono sotto osservazione in Appennino i tratti stradali colpiti da smottamenti, con apposizione anche di semafori per circolazione a senso unico alternato come nella zona Strettara/Lama Mocogno. Eseguiti interventi di riapertura strade per smottamento dal lato di monte sulla strada provinciale 4 Fondovalle Panaro nel territorio di Fanano e per frana sulla provinciale 20 a Serramazzoni.

