La neve riaccende le speranze sulle piste "Nel weekend tutti gli impianti aperti"

Appennino alla riscossa. Si è fatta attendere, ma alla fine la neve sta arrivando abbondante in Appennino. Dal mezzogiorno di ieri è iniziata la prima di una serie di nevicate che questa settimana riporterà la montagna al suo più consono aspetto invernale. Non solo neve: è arrivato anche il freddo con una minima di meno 5,7 gradi sul Cimone, dove il termometro è rimasto sottozero per tutto il giorno. Già verso le 13 gli sciatori dell’unica pista aperta sul Cimone (la Betulla) hanno potuto sciare sotto la neve sempre più abbondante. Nel pomeriggio erano imbiancati tutti i passi appenninici, dall’Abetone alle Radici, a Barigazzo. La neve ha attecchito sino agli 800 metri di quota di Sestola, Pievepelago e Frassinoro, occasionalmente è scesa sino a Pavullo, alternandosi con pioggia alle quote collinari. Sospiro di sollievo per gli operatori turistici che ora sperano di recuperare parte del danno sinora subito. "Già mercoledì -dice Luciano Magnani presidente del Consorzio invernale del Cimone- avremo la prima settimana bianca della stagione: 50 ragazzi provenienti da una scuola toscana.Sul Cimone da giovedì apriremo gradualmente gli impianti di risalita di Passo del Lupo, Cimoncino e Polle, sperando per il week-end di aprire il 100% delle piste. Importante anche il ritorno delle temperature nelle medie stagionali, consentendo così da mercoledì sera il ritorno in funzione anche degli impianti d’innevamento programmato per garantire a lungo la fruibilità delle piste". Magnani poi si sente di fare un’importante constatazione: "L’inverno è arrivato, così la neve: smentiti coloro che affrettatamente dicevano che non sarebbe più nevicato. L’anomalia sinora era stata quella delle temperature, che non consentivano l’avvio degli impianti d’innevamento come negli anni passati. Ora rimbocchiamoci le maniche e ripartiamo". Sodisfatti per l’arrivo della neve anche alle Piane di Mocogno, dove oggi si valuteranno le tempistiche per le riaperture del Centro Fondo e delle piste da discesa. Neve anche sulle piste da fondo della Boscoreale a Piandelagotti, che probabilmente apriranno nel week-end. Anche gli alberghi, alcuni dei quali finora chiusi, si stanno attrezzando.

Per i meteorologi si tratta di una situazione dinamica nelle previsioni; Emilia Romagna Meteo per oggi (martedì) indica quota neve in rialzo con precipitazioni che tenderanno a spostarsi anche sulle pianure. Mercoledì precipitazioni sull’ Appennino emiliano con neve nel pomeriggio sotto i 700800 metri.

Il lato ’meno bello’ della neve sono i disagi alla circolazione stradale. La Provincia è intervenuta già per i primi dieci centimetri di neve caduti nella zona del passo delle Radici nel Comune di Frassinoro. Dalla serata di ieri è iniziata anche la salatura delle strade a rischio di gelate notturne. I tecnici provinciali raccomandano prudenza per chi si mette alla guida, ricordando inoltre l’obbligo di montare pneumatici invernali o di avere catene a bordo.

g.p.